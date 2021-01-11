Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576, 2582; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018) следующие изменения:

1) абзац десятый части первой статьи 3 после слов "бенефициарных владельцев," дополнить словами "по проведению в установленных настоящим Федеральным законом случаях упрощенной идентификации клиентов - физических лиц, установлению информации, указанной в подпункте 11 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона,";

2) в абзаце четвертом статьи 4 слова "об отказе в выполнении распоряжения" заменить словами "об отказе клиенту в приеме на обслуживание, об отказе в выполнении распоряжения";

3) в статье 7:

а) в пункте 14-4 слова "бенефициарного владельца не проводится" заменить словами "бенефициарного владельца, упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводятся";

б) в пункте 2:

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

"решение клиента об отказе от установления отношений с организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или о прекращении отношений с такой организацией, если у работников такой организации возникают обоснованные подозрения, что указанное решение принимается клиентом в связи с осуществлением организацией внутреннего контроля;";

абзацы десятый - четырнадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым - пятнадцатым;

в) дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в случае непроведения в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях упрощенной идентификации клиента - физического лица, неустановления информации, указанной в подпункте 11 пункта 1 настоящей статьи, обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание. Кредитные организации руководствуются положениями настоящего абзаца в том числе при заключении с клиентом договора банковского счета (вклада).

Предусмотренный абзацем первым настоящего пункта отказ в приеме на обслуживание не распространяется на случаи, если в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца или упрощенная идентификация клиента физического лица не проводится либо информация, указанная в подпункте 11 пункта 1 настоящей статьи, не устанавливается.

Отказ в приеме клиента на обслуживание в соответствии с абзацем первым настоящего пункта не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за совершение соответствующих действий";

г) абзац пятый пункта 5 признать утратившим силу;

д) в пункте 52:

в абзаце втором слова "с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица" заменить словами "с клиентом (за исключением клиента - физического лица)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и о расторжении договора банковского счета (вклада) в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта принимается руководителем кредитной организации или специально уполномоченными им лицами";

е) в пункте 11:

слова ", за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также" исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии с абзацем первым настоящего пункта принимается руководителем организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или специально уполномоченными им лицами.";

ж) в пункте 13:

в абзаце первом слова "по основаниям, указанным" заменить словами "по основанию, указанному";

в абзаце втором слова "указанных в пункте 11 настоящей статьи оснований, в соответствии с которыми" заменить словами "указанного в пункте 11 настоящей статьи основания, в соответствии с которым", слова "сведения о котором были представлены" заменить словами "либо в случае отмены судом ранее принятого решения об отказе от проведения операции, сведения о которых были представлены", после слов "о таком устранении" дополнить словами "либо такой отмене", после слов "устранения соответствующего основания" дополнить словами "либо получения организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, вступившего в законную силу соответствующего решения суда";

в абзаце третьем слова "были устранены основания его принятия" заменить словами "было устранено основание его принятия либо судом принято решение о его отмене";

з) пункт 131 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае отмены судом ранее принятых решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем вторым пункта 52 настоящей статьи, или решения о расторжении договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем третьим пункта 52 настоящей статьи, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган, кредитные организации обязаны представить в уполномоченный орган сведения о такой отмене в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения кредитной организацией вступившего в законную силу соответствующего решения суда, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом";

и) дополнить пунктом 131-1 следующего содержания:

"131-1 . В случае принятия кредитной организацией решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем вторым пункта 52 настоящей статьи, или решения о расторжении договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем третьим пункта 52 настоящей статьи, такая кредитная организация обязана представить клиенту, которому отказано в заключении договора банковского счета (вклада) или с которым договор банковского счета (вклада) расторгнут, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором банковского счета (вклада) или действующими в кредитной организации публичными правилами, и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада).

В случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи, такая организация обязана представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором с клиентом или действующими в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, публичными правилами, и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции";

к) пункт 133 дополнить абзацем следующего содержания:

"Информация, полученная от Центрального банка Российской Федерации по основанию, изложенному в абзаце первом настоящего пункта, не может использоваться указанными в абзаце первом настоящего пункта организациями в качестве единственного основания при определении степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма";

л) в абзаце втором пункта 134 слово "десяти" заменить словом "семи".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 2, подпункты "б" - "г", "ж" и "з" пункта 3 статьи настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Президент Российской Федерации В.Путин