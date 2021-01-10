Денис Мантуров: Производство в автопроме догоняет спрос

У отечественного автопрома есть хорошие перспективы обеспечить рынок при наличии платежеспособного спроса, уверен министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. На деловом завтраке в редакции "Российской газеты" он рассказал, что впервые наш авторынок поднялся на четвертое место по объему в Европе.

Продажи автомобилей последние три месяца растут, автодилеры уже говорят о дефиците, если производство не восстановится, то весной рынок встанет. Но министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уверен, что предприятия справятся с этим вызовом легко. "Они долго ждали момента, когда рынок вырастет сам, за счет отложенного спроса. Сейчас производство незначительно отстает от спроса, так как это сложный и инерционный процесс, зависимый от большой цепочки производителей автокомпонентов и материалов всех уровней как в России, так и за рубежом. За 11 месяцев 2020 года было произведено на 19,5% меньше машин, чем за тот же период 2019 года, а продано - меньше на 9,8%", - отметил министр.

Благодаря господдержке, объем которой в 2020 году превысил 55 млрд рублей, удалось обеспечить дополнительные продажи 250 тысяч автомобилей. "Мы сохранили программы поддержки спроса и на 2021 год, как минимум на первое полугодие нам средств на это достаточно, - подчеркнул Мантуров. - Я бы не хотел, чтобы спрос падал - с учетом того, как дорого нам стоило его поддержать".

По мере выхода всех предприятий на имеющиеся мощности производство постепенно догонит спрос, полагают в министерстве. "Как правило, в январе предприятия уходили в простой, в основном шла реализация складских остатков прошлого года. Сейчас предприятия работают без остановки. У отечественного автопрома есть хорошие перспективы обеспечить рынок при наличии платежеспособного спроса. В этом секторе мы выглядим гораздо лучше других стран, таких как Великобритания, Германия и Испания. Впервые наш авторынок поднялся на четвертое место по объему в Европе", - отметил министр.

Полный текст делового завтрака с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым читайте в ближайшем номере "РГ".