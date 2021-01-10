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10.01.2021 11:28
Рубрика: Происшествия

Эксперт: Вертикальная скорость снижения Boeing 737-500 составила 133 м/сек

Текст: Наталия Ячменникова
Ситуацию вокруг авиакатастрофы индонезийского Boeing 737-500 "Российской газете" комментирует Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов":

- Хотя аварийный маяк не сработал, военным удалось засечь в двух местах сигналы, которые, как они считают, исходят от "черных ящиков" индонезийского Boeing 737-500. Если самописцы будут обнаружены и подняты, то проблем с расследованием авиакатастрофы скорее всего не будет. Глубины моря там небольшие - от 15 до 25 метров.

Фото: EPA-EFE/Bagus Indahono
Обнаружены обломки разбившегося в Индонезии Boeing 737

О том, что случилось на борту, почему самолет упал вскоре после взлета из Джакарты, говорить пока рано. По данным одного из порталов, отслеживающих полеты, в 07:39:50 самолет пересек 10,600 футов (3230 м) в наборе высоты. И сразу после этого начал резко снижаться. При этом вертикальная скорость составила 26,300 футов в минуту (133 м/сек). Местные жители, находившиеся на лодках в районе исчезновения Boeing 737-500, рассказали полиции, что слышали два взрыва, после чего обнаружили плавающие в воде обломки. Но и погодные условия были сложными: шел сильный дождь, при вылете из Джакарты наблюдались сильные грозы.

Диспетчер увидел, что самолет держит курс на северо-запад, хотя должен был следовать в восточном направлении. Он запросил причину у экипажа, однако ответа не последовало. И буквально через несколько секунд самолет исчез с мониторов радаров.

Это не первая подобная трагедия, произошедшая над Яванским морем. Так, в октябре 2018 года через 11 минут после взлета из Джакарты рухнул в воду Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. Погибли 189 человек. Та катастрофа стала первой в истории Boeing 737 MAX 8 и крупнейшей (по количеству погибших) в истории собственно Boeing 737. Причиной стали ошибочные данные системы предупреждения сваливания (MCAS). Когда менее чем через полгода, разбился еще один Boeing 737 MAX 8, все полеты самолетов данного типа были приостановлены во всех странах.

Еще одна крупная авиационная катастрофа над этим морем произошла в декабре 2014 года с Airbus A320-216 авиакомпании Indonesia AirAsia. Поисковые корабли обнаружили обломки только через два дня. Погибли все находившиеся на борту - 155 пассажиров и 7 членов экипажа. Как установили расследователи, причинами катастрофы стали технические неполадки бортового компьютера и ошибочные действия экипажа.

Министр транспорта Индонезии: На борту упавшего Boeing было 65 человек
Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Крушение Boeing около Джакарты

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