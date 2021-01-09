Эксперт: В районе исчезновения Boeing 737 слышали два взрыва

Boeing 737-500 индонезийской Sriwijaya исчез с экранов локаторов вскоре после взлета с международного аэродрома Джакарты. На борту находилось 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Службы поиска и спасания приступили к работам: самолет исчез над поверхностью моря на удалении около 11 м.м. (ок. 20 км) к северу от аэродрома вылета.

Экипаж выполнял рейс на аэродром Понтианака, расположенный на острове Борнео. По данным одного из порталов, отслеживающих полеты, самолет выполнил взлет с ВПП 25 правой в 07:36 UTC, в 07:39:50 он пересек 10,600 футов (3230 м) в наборе высоты, находясь в 11 мм. севернее аэродрома. Сразу после этого самолет перешел в резкое снижение и в 07:40:11 находился на высоте 1400 футов (425 м), удалившись от точки начала снижения всего на 1,6 м.м. (3 км). Вертикальная скорость составила 26,300 футов в минуту (133 м/сек).