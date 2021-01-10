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Рубрика: В мире

Индонезийские спасатели обнаружили фрагменты тел в районе крушения Boeing

Поисковая операция на месте крушения самолета. Фото: AFP/ADEK BERRY Поисковая операция на месте крушения самолета. Фото: AFP/ADEK BERRY
Поисковая операция на месте крушения самолета. Фото: AFP/ADEK BERRY

Спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров, которые находились на борту индонезийского Boeing 737-524, потерпевшего крушение в акватории Яванского моря. Об этом сообщил в воскресенье представитель столичного управления правоохранительных органов Умар Шахаб.

Фото: EPA
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По его словам, останки отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников, пишет ТАСС, ссылаясь на портал Detik. Полицейский также отметил, что были обнаружены некоторые обломки, которые могут принадлежать лайнеру. В район крушения самолета ВМС Индонезии направило 10 кораблей, а также около 40 водолазов, которые в воскресенье приступили к обследованию предполагаемого места падения.

Boeing индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air исчез с экранов локаторов вскоре после взлета с международного аэродрома Джакарты. На борту находилось 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета самолет упал в море. Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов.

По данным посольства России в Индонезии, граждан РФ на борту разбившегося лайнера не было.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Крушение Boeing около Джакарты Авиакатастрофы

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