Новости

Российские тесты на COVID-19 "распознают" и британский штамм 22:07
Анна Попова назвала профессии, больше других подверженные COVID-19 22:04
Трамп призывает республиканцев помешать процедуре импичмента 21:39
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" лидирует на выборах в парламент 21:22
Аэропорт Краснодара восстановил работу после сильного снегопада 21:15
За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 79 военнослужащих 21:03
Наблюдатели МПА СНГ не выявили серьезных нарушений на выборах в Киргизии 20:48
Президент Турции отказался от мессенджера WhatsApp 20:13
Новый штамм COVID-19 выявили в Японии 20:05
Большунов прокомментировал победу на "Тур де Ски" 18:55
Лера Кудрявцева заболела коронавирусом 18:48
Названа причина пожара в тюменском доме престарелых 18:35
Большунов выиграл "Тур де Ски" второй раз подряд 18:29
В Краснодаре из-за снегопада обрушилась крыша спорткомплекса 18:25
В КБР четырех женщин задержали за мошенничество 120 млн рублей 18:17
Глава НАО сдал положительный тест на коронавирус 18:10
На выборах президента Киргизии побеждает Садыр Жапаров 17:44
В Краснодаре из-за снегопада ограничили посадку и вылет авиарейсов 17:00
Олег Иванов покидает "Ахмат" 16:59
Зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года 16:54
Пилоты "Камаз-мастер" заняли весь подиум на седьмом этапе "Дакара" 16:51
Разбившийся в Индонезии Boeing попал в грозовой фронт 16:51
В Швейцарии новобранцы начнут военную подготовку с "удаленки" 16:39
Российские саночники выиграли эстафету на чемпионате Европы 16:29
Референдум в Киргизии признан состоявшимся 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
10.01.2021 21:07
Рубрика: Спорт

Лыжи едут хорошо

Большунова не догнать на "Тур де Ски"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
Перед заключительной, восьмой гонкой "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов лидировал в общем зачете, больше чем на три минуты опережая своих ближайших преследователей: француза Мориса Манифика (3,22 минуты), а также соотечественников Ивана Якимушкина, Артема Мальцева (оба уступают лидеру по 3,27) и Дениса Спицова (3,50).
Желтая майка лидера очень идет Александру Большунову. Фото: EPA Желтая майка лидера очень идет Александру Большунову. Фото: EPA
Желтая майка лидера очень идет Александру Большунову. Фото: EPA

Масс-старт на 10 км свободным стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме завершился позже, но вряд ли кто-то из соперников был способен отыграть такое отставание. Тем более Большунов на этой "Тур де Ски" демонстрирует отличную форму. Он выиграл пять стартов подряд и был королем дистанционных гонок. "Бронзой" он довольствовался лишь накануне в классическом спринте. В этом же виде программы он взял "серебро" на первом этапе многодневки в швейцарском Валь-Мюстаире. Победителями тогда становились швед Оскар Свенссон и итальянец Федерико Пеллегрино.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Большунов признался, что находится в хорошей форме

Ну а главные конкуренты Большунова на лыжне, напомним, следили за его успехами по телевизору. Норвежцы Эрик Валнес, Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен на первом этапе Кубка мира в финской Руке в конце ноября 2020 года заняли весь пьедестал в спринте, но после этого дружного финиша Национальная федерация лыжных гонок приняла решение снять всю сборную с декабрьских и январских турниров из-за риска заразиться коронавирусом во время переездов.

Спортсмены вынуждены были принять позицию федерации, но в каждом интервью Клебо повторял, как ужасно быть наблюдателем. Тем более когда твой принципиальный соперник так быстро бежит, обеспечивая себе гигантский отрыв и в общем зачете Кубка мира. "Досадно смотреть со стороны, когда хотелось бы самому находиться там и дать бой Большунову", - рассказал Клебо в эфире TV2.

Норвежская команда планирует вернуться в борьбу на этапах КМ в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция). Но главная цель - наверстать упущенное на чемпионате мира, который пройдет в конце февраля - начале марта в Оберсдорфе (Германия).

- То, что творит Большунов - это просто безумие. Он - фаворит. И в прошлом году им был. Но Йоханнес Клебо побеждал его, так что это возможно, - цитирует Эмиля Иверсена издание Aftenposten. - Мы живем с верой. Если сумеем победить его на чемпионате мира, будем очень довольны.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Главное
Анна Попова: "Британский" коронавирус проник в Россию
Путин провел совещание по Карабаху
Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных
Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году