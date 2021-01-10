Перед заключительной, восьмой гонкой "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов лидировал в общем зачете, больше чем на три минуты опережая своих ближайших преследователей: француза Мориса Манифика (3,22 минуты), а также соотечественников Ивана Якимушкина, Артема Мальцева (оба уступают лидеру по 3,27) и Дениса Спицова (3,50).

Масс-старт на 10 км свободным стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме завершился позже, но вряд ли кто-то из соперников был способен отыграть такое отставание. Тем более Большунов на этой "Тур де Ски" демонстрирует отличную форму. Он выиграл пять стартов подряд и был королем дистанционных гонок. "Бронзой" он довольствовался лишь накануне в классическом спринте. В этом же виде программы он взял "серебро" на первом этапе многодневки в швейцарском Валь-Мюстаире. Победителями тогда становились швед Оскар Свенссон и итальянец Федерико Пеллегрино.

Ну а главные конкуренты Большунова на лыжне, напомним, следили за его успехами по телевизору. Норвежцы Эрик Валнес, Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен на первом этапе Кубка мира в финской Руке в конце ноября 2020 года заняли весь пьедестал в спринте, но после этого дружного финиша Национальная федерация лыжных гонок приняла решение снять всю сборную с декабрьских и январских турниров из-за риска заразиться коронавирусом во время переездов.

Спортсмены вынуждены были принять позицию федерации, но в каждом интервью Клебо повторял, как ужасно быть наблюдателем. Тем более когда твой принципиальный соперник так быстро бежит, обеспечивая себе гигантский отрыв и в общем зачете Кубка мира. "Досадно смотреть со стороны, когда хотелось бы самому находиться там и дать бой Большунову", - рассказал Клебо в эфире TV2.

Норвежская команда планирует вернуться в борьбу на этапах КМ в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция). Но главная цель - наверстать упущенное на чемпионате мира, который пройдет в конце февраля - начале марта в Оберсдорфе (Германия).

- То, что творит Большунов - это просто безумие. Он - фаворит. И в прошлом году им был. Но Йоханнес Клебо побеждал его, так что это возможно, - цитирует Эмиля Иверсена издание Aftenposten. - Мы живем с верой. Если сумеем победить его на чемпионате мира, будем очень довольны.