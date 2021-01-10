Какие меры предпримут власти США к инаугурации Байдена

Власти США предпримут повышенные меры безопасности во время церемонии вступления в должность избранного президента Джозефа Байдена. Риск того, что будущий президент Байден и вице-президент Камала Харрис, уходящий вице-президент Майк Пенс, а также три бывших президента, девять членов Верховного суда США и большинство членов конгресса - все они, как ожидается, будут присутствовать на инаугурации - подвергнутся повторной атаке со стороны сторонников Трампа, заставляет федеральные агентства во главе с Секретной службой и ФБР объявить его "особым событием национальной безопасности".

"То, что произошло 6 января, в прошлую среду, может быть не концом восстания, а началом", - сказал член комитета палаты представителей по разведке Раджа Кришнамурти из Иллинойса в интервью изданию NPR Weekend Edition.

Капитолий будет опоясан забором

Несмотря на повышенные опасения по поводу безопасности, Байден по-прежнему планирует провести инаугурацию на ступенях Капитолия 20 января. "Мы уверены в наших партнерах по безопасности, которые потратили месяцы на планирование и подготовку к инаугурации, и мы продолжаем работать с ними, чтобы обеспечить максимальную безопасность и безопасность избранного президента ", - сказал The Washington Post высокопоставленный чиновник, занимающийся инаугурацией Байдена.

По гигантскому кругу вокруг территории Капитолия возводится забор высотой более двух метров, который будет оставаться здесь не менее 30 дней. В Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до следующего дня после инаугурации. По словам мэра столицы США Мюриэл Баузер, на следующей неделе улицы города будут патрулировать более 6200 сотрудников Национальной гвардии. Рой Блант, сенатор-республиканец, который возглавляет комитет Конгресса, готовящийся к инаугурации, подсчитал, что количество участников, которым будет разрешено находиться в охраняемых зонах периметра во время инаугурации, будет резко сокращено до менее трех тысяч по сравнению с 200 тысяч, которые обычно присутствуют на такой церемонии. При этом данные приглашенные лица пройдут полную проверку, перед тем как направиться к Капитолию, и будут держаться подальше от недавно избранных президента и вице-президента. Законодательные собрания некоторых штатов также обеспокоены возможностью насилия. После осады Капитолия законодатели Флориды предложили меру, которая ужесточит наказания для людей, арестованных во время протестов.

Правые пообещали вернуться

Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на мероприятии, и, скорее всего, уедет в свое имение во Флориде. "Это хорошо, что он не появится", - сказал Байден репортерам в Уилмингтоне, штат Делавэр, на пресс-конференции после того, как он представил кандидатов в кабинет министров.

По данным Службы национальных парков, которая занимается выдачей разрешений на митинги в округе Колумбия, в процессе рассмотрения находятся семь заявок на получение разрешения на участие в митингах в Вашингтоне, которые совпадают с датой инаугурации, и одно из них явно предназначено для сторонников Трампа.

После беспорядков в среду у Капитолия сторонники Трампа, придерживающиеся экстремистских взглядов, ободрены и клянутся вернуться в Вашингтон 20 января, используя онлайн-платформы для сплочения друг друга, сообщает NBC News. В пятницу в популярной среди трампистов соцсети Parler один из ее завсегдатаев написал о том, что "многие вернутся 19 января 2021 года с нашим оружием в поддержку решимости нашей нации, которую мир никогда не забудет". "Мы придем в количестве, с которым не может сравниться ни одна постоянная армия или полицейское агентство", - добавил комментатор. "2 тур 20 января. На этот раз пощады не будет. Меня даже не волнует, что Трамп останется у власти. Мне небезразлична война", - написал анонимный пользователь на платформе TheDonald.win, заполненной комментариями людей, восхвалявших участников беспорядков 6 января как "героев". Наибольшее беспокойство правоохранителей вызывают реплики в соцсетях, выражаемые так называемыми "акселерационистами", одними из самых жестоких и экстремальных лиц в движении сторонников превосходства белой расы, которые верят в надвигающуюся расовую войну. Один из постов призывает сторонников встретиться в Вашингтоне специально, чтобы не дать избранному президенту Джо Байдену войти в Белый дом.

Идентификация продолжается

Тем временем правоохранительные органы изо всех сил пытаются идентифицировать тех, кто ворвался в здание Капитолия, и обеспокоены инаугурацией как еще одной их целью. По состоянию на вечер субботы было известно о 17-ти обвиняемых по федеральным уголовным делам, связанных с беспорядками в Капитолии. Некоторым из этих лиц предъявлены обвинения в агрессивных действиях по отношению к полиции, некоторые были сфотографированы в здании во время беспорядков, а некоторые - люди, которые якобы пронесли оружие и боеприпасы, а в случае с одним человеком - коктейли Молотова в Капитолий. ФБР задержало и предъявило обвинения тем людям, которые засветились на многочисленных фото из Капитолия. Среди них мужчина, позировавший в головном уборе из медвежьей шкуры, которого назвали "викингом Капитолия", а также человек, который нес кафедру спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает CNN. Их снимки стали вирусными в сети. Остальных участников осады Капитолия ищут по системам распознавания, сравнивая снимки из конгресса с их фотографиями на страничках в соцсетях. The Washington Post сообщает, что агенты ФБР расследуют, намеревались ли некоторые из протестующих не только помешать сертификации голосов коллегии выборщиков, но также захватить или убить законодателей.

Кстати

В субботу все ведущие американские техногиганты, включая Apple, Amazon, Google навсегда запретили деятельность Parler и ее сторонников на своих платформах. В частности, Apple и Amazon заблокировали Parler доступ к своим магазинам приложений и веб-хостингу, заявив, что социальная сеть, популярная среди многих правых пользователей социальных сетей, не приняла адекватных мер для предотвращения распространения сообщений, подстрекающих к насилию, сообщает Reuters. Apple дала Parler 24 часа на то, чтобы представить подробный план модерации, указав на то, что участники использовали эту сеть "для координации осады Капитолия США в среду". Решение Amazon фактически переводит сайт в автономный режим, если он не сможет найти новую компанию для размещения своих услуг.

Тем временем

Демократы в палате представителей готовят статьи об импичменте, которые, как ожидается, будут внесены в понедельник, сообщает CNN. Байден сказал, что, несомненно, он хочет, чтобы Трамп, которого он назвал "одним из самых некомпетентных президентов в истории Соединенных Штатов Америки", как можно скорее покинул свой пост.