Лукашенко высказался об интеграции с РФ, реформах в Беларуси и санкциях

По словам белорусского лидера, Москве и Минску следует расширять интеграционные процессы по всем направлениям. При этом Лукашенко считает, что, несмотря на то, что ни у Беларуси, ни у России нет более тесных отношений с другими странами, чем друг с другом, имеются и существенные недостатки в отношениях. В частности, Лукашенко указал на необходимость создания равных условий для людей и субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства. "Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве", - отметил он.

При этом Александр Лукашенко считает российского лидера Владимира Путина своим другом. "Да, я его считаю своим другом, и в этом году (2020 году - прим. "РГ") он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", - сказал Лукашенко.

Ответил Лукашенко и на вопрос о конституционной реформе в Беларуси. По его словам, проект нового основного закона республики может быть готов к концу 2021 года, а затем будет проведен референдум, на котором граждане решат его судьбу. При этом президент Беларуси отказался "приоткрыть завесу тайны" относительно того, какие новшества предполагается внести в конституцию. "Нет, я не могу сейчас ее приоткрыть, потому что до конца не сформированы основные предложения по изменению. Это во-первых, - сказал Лукашенко. - Во-вторых, я обозначал некоторые: о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы. В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство".

Наконец, Лукашенко отметил, что западные санкции или непризнание ЕС и США итогов президентских выборов в республике ему не мешает. Сами же рестрикции против Беларуси, по мнению белорусского лидера, нацелены на то, чтобы подобраться к России.