Наш квартет стал лучшим в смешанной эстафете в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. "Серебро" досталось команде Норвегии, "бронзу" выиграли представители Франции.

У сборной России на первом этапе бежала Ульяна Кайшева, которая использовала на огневых рубежах три дополнительных патрона. Кайшева передала эстафету Светлане Мироновой на девятом месте с отставанием в 30,5 секунды от лидера. Миронова блестяще отработала свой этап, вышла на первое место и отправила по дистанции Александра Логинова. Перед стартом гонки старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский сообщил о трагедии в семье Логинова - у спортсмена скончался отец. Но Саша справился с нервами и первым передал эстафету Эдуарду Латыпову, который ушел с отрывом в 3,6 секунды от норвежцев. На лежке Эдуард был точен, но на стойке взял два дополнительных патрона. Финиш получился валидольным, но Латыпов в створе смог на 0,7 секунды опередить Стурлу Легрейда.

После завершения гонки 26-летний Латыпов не скрывал своих эмоций:

- Что чувствую? Рад, что все получилось, рад за команду и страну, что мы смогли завоевать "золото". Слезы наворачиваются, благодарен команде, день был хорош. Какой был план на финиш? Чувствовал силы, по скольжению лыжи чуть лучше ехали, на равнине мог уехать, все получилось. Я всегда стараюсь показать максимум, каждую гонку я выхожу бороться за победу.

Программу пятого этапа закрывал сингл-микст, в котором лучше всех стали французы. Вторыми были представители Швеции, а на третью строчку пьедестала взобрались норвежцы. За сборную России сингл-микст бежали Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Они расположились в итоговом протоколе на девятом месте, пробежав два штрафных круга при 12 промахах на рубежах.

Прямая речь

Виктор Майгуров, президент Союза биатлонистов России:

- Результат в смешанной эстафете стал подарком всем, кто переживает за российский биатлон. Все молодцы, не только спортсмены - тренеры, сервис, врачи, массажисты. Все сработали единой командой, все причастны к этой победе. Показали зубы. Думаю, что эта победа вселит во всех нас еще больше уверенности в своих силах.