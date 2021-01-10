Меняются правила контроля за снятием наличных и денежными переводами

Все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей теперь подлежат обязательному контролю. Поправки об этом в антиотмывочный закон вступили в силу 10 января 2021 года.

Сведения по операциям обязательно передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.

До этого сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей были предметом обязательного контроля в случаях, когда их результатом был переход права собственности. Теперь контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды.

Что касается зачисления или снятия наличных на сумму от 600 тысяч рублей, то ранее эти операции юрлиц также подлежали обязательному контролю, но только в тех случаях, когда они не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании.

Теперь отменяется необходимость установления момента перехода права собственности и характера хозяйственной деятельности юридического лица при представлении в Росфинмониторинг информации по сделкам с недвижимостью и операциям по снятию со счета или зачислению на счет крупных сумм наличными. Это позволяет автоматизировать передачу сообщений в Росфинмониторинг.

Также теперь подлежат обязательному контролю почтовые переводы граждан на сумму от ста тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадает и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на аналогичную сумму.