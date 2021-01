Названы лучшие игры 2020 года

Сайт-агрегатор рецензий Metacritic провел голосование среди своих пользователей и опубликовал топ-15 лучших игр 2020 года.

Звание самого "народного" проекта ожидаемо отошло сиквелу зомби-драмы The Last of Us.

На второй строчке рейтинга любви геймеров Ghost of Tsushima - боевик про средневековые разборки японцев и монголов.

Третье место, несмотря на плотный поток ненависти из-за неиграбельности консольных версий, получила многострадальная Cyberpunk 2077.

Целиком список выглядит следующим образом:

1. The Last of Us Part II

2. Ghost of Tsushima

3. Cyberpunk 2077

4. Hades

5. Doom Eternal

6. Final Fantasy VII Remake

7. Demon"s Souls

8. Animal Crossing: New Horizons

9. Ori and the Will of the Wisps

10. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

11. Assassin's Creed Valhalla

12. Half-Life: Alyx

13. Persona 5 Royal

14. Resident Evil 3

15. Nioh 2