Названы лучшие игры 2020 года

Сайт-агрегатор рецензий Metacritic провел голосование среди своих пользователей и опубликовал топ-15 лучших игр 2020 года.
Звание самого "народного" проекта ожидаемо отошло сиквелу зомби-драмы The Last of Us.
На второй строчке рейтинга любви геймеров Ghost of Tsushima - боевик про средневековые разборки японцев и монголов.
Третье место, несмотря на плотный поток ненависти из-за неиграбельности консольных версий, получила многострадальная Cyberpunk 2077.
Целиком список выглядит следующим образом:
1. The Last of Us Part II
2. Ghost of Tsushima
3. Cyberpunk 2077
4. Hades
5. Doom Eternal
6. Final Fantasy VII Remake
7. Demon"s Souls
8. Animal Crossing: New Horizons
9. Ori and the Will of the Wisps
10. Marvel's Spider-Man: Miles Morales
11. Assassin's Creed Valhalla
12. Half-Life: Alyx
13. Persona 5 Royal
14. Resident Evil 3
15. Nioh 2