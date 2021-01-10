И неудивительно, что Федерация хоккея России (ФХР) оценило выступление сборной как неудовлетворительное. Тем не менее Игорь Ларионов, которому в Эдмонтоне доверили "молодежку", сохранил свой пост и будет готовить команду к следующему первенству планеты.

На пресс-конференции по итогам совещания в ФХР Ларионов так и не объяснил причины провала. Хотя частично признал, что у команды были проблемы с физической готовностью. В то же время специалист, заслуживший в бытность игроком прозвище "профессор", подчеркнул, что и впредь намерен прививать "молодежке" комбинационный, "советский" стиль.

Интересно, что хоккейные эксперты в основном за Ларионова. В их числе и чемпион мира-1993, бронзовый призер Олимпиады-2002, а ныне тренер Андрей Николишин. В интервью "РГ" он анализирует фиаско российской сборной в Эдмонтоне и рассуждает о хоккейной философии "профессора".

Андрей Николишин: ФХР приняла абсолютно правильное решение, оставив Ларионова. По одному году нельзя судить. Понятно, что результат неудовлетворительный. Но и Москва не сразу строилась. Всему свое время. Надо дать возможность Ларионову реализовать и воплотить идеи.

Вам не кажется, что в этот раз ожидания перед молодежным чемпионатом мира были особенно завышенные? И здесь плохую службу сослужила победа нашей молодежки на Кубке Карьяла, после которой мы переоценили возможности нашей команды?

Андрей Николишин: Завышенные ожидания были у тех, кто не особо разбирается в хоккее. Думаю, что хоккейные специалисты как раз все прекрасно понимали. Отправить молодых россиян на Кубок Карьяла было верным решением. Это турнир, на который команды приезжают решать свои задачи и при этом не ставят цели кровь из носа его выиграть. Для наших это было большим подспорьем. Думаю, что от соперников была небольшая недооценка нашей команды, но это их проблемы. Так что не могу сказать, что Кубок Карьяла сослужил плохую службу. Ребята получили международный опыт, Ларионов многих посмотрел в деле.

Одной из причин провала называют нехватку функциональной готовности. Это отчасти признал и Ларионов, по словам которого одни отпахали турнир по полной, а у других ноги не бежали…

Андрей Николишин: Наблюдая со стороны, как наши ребята выглядели в первом, втором третьем периодах разных матчей можно было увидеть, что где-то не хватает объема катания, быстроты, свежести. Но, не будучи внутри, можно только предполагать, почему так произошло. Наверняка, у тренерского штаба была программа подготовки, они понимали, как и что делали. Теперь нужно разобрать и исправить ошибки. Сделать правильные выводы. Готовить к турниру 30 человек - это одна история, индивидуально каждого - другая. Все ребята в разных кондициях подошли к чемпионату. Возможно, стоит больше работать с игроками индивидуально.

В качестве еще одной причины называют отсутствие в этом составе сборной лидера, который повел бы за собой…

Андрей Николишин: Полностью согласен. Брать на себя лидерство и вести команду за собой - это очень непростая роль. И не каждый с ней может справиться. К сожалению, в этот раз не нашлось парней, которые могли бы повести за собой своим примером, перевернуть ход матчей. Соглашусь, что многие выступили ниже своего уровня, своих возможностей, не показали того, на что способны. Но на то есть и объективные обстоятельства. Все-таки молодежный хоккей - это эмоции. Опять же, кто-то просел по "физике", кто-то перенервничал. Слишком строго тоже судить нельзя.

Есть мнение, что игроки просто не соответствовали по своему уровню тому хоккею, который им ставил Ларионов. А вот Брагин, который работал с "молодежкой" раньше, подстраивался под материал, имевшийся в наличии. Согласны?

Андрей Николишин: У Брагина свой подход к формированию команды, у Ларионова - свой. Сравнивать, конечно, нужно, но давайте не забывать, что Брагин с "молодежкой" работал десять лет и один раз выиграл "золото", а у Ларионова - только один год. Тем не менее его методика, его видение мне импонируют, и я считаю, что такая философия имеет право на жизнь. Думаю, что в дальнейшем идеи Ларионова дадут результат.

То есть хоккей, назовем его условно "советским", в нынешних условиях жизнеспособен?

Андрей Николишин: Конечно. Но проблема-то в детском хоккее. Нужно детский хоккей развивать в другом русле. Надо не набирать, а отбирать детей. Тогда мы получим игроков, которые будут более креативными, разносторонними, игровитыми. Не могу сказать, что эти ребята неигровитые, но у них нет возможности ее реализовать. Посмотрите, кто из них на ведущих ролях в клубах КХЛ? Таких единицы. Ребятам нужно играть.

Что именно нужно поменять?

Андрей Николишин: Все в совокупности. Условия-то сейчас есть. Раньше как было: фундаментом являлся дворовый хоккей. А тренеры ходили, смотрели, отбирали, приглашали. Сейчас у нас все немного по-другому.

Вопрос глобального характера: молодежный чемпионат мира - это все-таки в первую очередь турнир. Нужно во чтобы то ни стало побеждать или воспринимать его как полигон для экспериментов?

Андрей Николишин: Молодежный чемпионат мира - это вершина айсберга под названием молодежно-детский хоккей. И тут, конечно, нужно завоевывать медали, брать "золото". Но и прицел на будущее тоже очень важен: ведь потом эти ребята будут играть со взрослыми. Смогут ли они себя там проявить?

Насколько объективно выступление сборной России отражает положение дел в отечественном хоккее? Вот Ларионов говорит, что многое относительно: мол, те же американцы, которые выиграли "золото", в прошлом году вылетели в четвертьфинале…

Андрей Николишин: С одной стороны, Ларионов правильно говорит. В принципе, есть шесть сборных, которые реально могут на что-то претендовать. Но в какой-то степени результат отражает положение дел в нашем хоккее. По тому, что мы в Эдмонтоне показали, думаю четвертое место - объективно наш уровень на сегодня. Ни одного россиянина в топе бомбардиров. Когда такое вообще в последний раз было?