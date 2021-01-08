Игорь Ларионов сохранил пост главного тренера хоккейной "молодежки"

Сегодня в офисе Федерации хоккея России (ФХР) состоялось рабочее совещание по итогам молодежного чемпионата мира, на котором наша команда заняла четвертое место.

В совещании приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, главный тренер молодежной команды Игорь Ларионов, а также его помощники. На совещании Ларионов выступил с докладом, в котором проанализировал причины неудовлетворительного результата сборной на МЧМ-2021.

"Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022. Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР", - приводит слова Ларионова официальный сайт Федерации.

Напомним, Игорь Ларионов входил в тренерский штаб Валерия Брагина на МЧМ-2020, по итогам которого сборная России завоевала "серебро". 5 июня этого года специалист, получивший во время игровой карьеры прозвище "профессор", был назначен наставником "молодежки".