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06.01.2021 05:22
Рубрика: Спорт

Ларионов прокомментировал поражение в матче за бронзу на МЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов посетовал на ошибки и усталость, а также призвал излишне не критиковать игроков за этот результат.
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В ночь на 6 января молодежная сборная России не смогла завоевать бронзовые медали чемпионата мира, уступив команде Финляндии со счетом 1:4. После поражения главный тренер россиян Игорь Ларионов объяснил причины неудачи.

Фото: Gettyimages
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"Не хочется возвращаться назад и искать оправдания, все команды были в одинаковых условиях. Конечно, дополнительных игр и проверок, какой была Суперсерия, нам не хватило. Мы - нация, которая готова играть в атакующий хоккей, а не отсиживаться сзади. Вижу большой потенциал в том, что игроки приобретают опыт. На таких турнирах все решают маленькие детали, нам помешали ошибки, усталость. У ребят вся карьера впереди - не надо их сейчас опускать в плане критики, унижать и так далее. Спорт есть спорт. Надо двигаться дальше", - цитирует Ларионова Sport24.

Наставник российской команды отметил, что 7 игроков из этого состава смогу выступить на следующем чемпионате мира, и эта неудача станет для всех уроком. "Я горд своими ребятами, несмотря на то, что мы остались без медалей", - сказал Ларионов.

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