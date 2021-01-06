Ларионов прокомментировал поражение в матче за бронзу на МЧМ по хоккею

В ночь на 6 января молодежная сборная России не смогла завоевать бронзовые медали чемпионата мира, уступив команде Финляндии со счетом 1:4. После поражения главный тренер россиян Игорь Ларионов объяснил причины неудачи.

"Не хочется возвращаться назад и искать оправдания, все команды были в одинаковых условиях. Конечно, дополнительных игр и проверок, какой была Суперсерия, нам не хватило. Мы - нация, которая готова играть в атакующий хоккей, а не отсиживаться сзади. Вижу большой потенциал в том, что игроки приобретают опыт. На таких турнирах все решают маленькие детали, нам помешали ошибки, усталость. У ребят вся карьера впереди - не надо их сейчас опускать в плане критики, унижать и так далее. Спорт есть спорт. Надо двигаться дальше", - цитирует Ларионова Sport24.

Наставник российской команды отметил, что 7 игроков из этого состава смогу выступить на следующем чемпионате мира, и эта неудача станет для всех уроком. "Я горд своими ребятами, несмотря на то, что мы остались без медалей", - сказал Ларионов.