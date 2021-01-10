Опубликовано видео победного финиша российских биатлонистов в Оберхофе

Опубликовано видео победного финиша сборной России в смешанной биатлонной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Напомним, в воскресенье сборная России по биатлону сумела прервать серию из 43 гонок без призовых мест на крупнейших международных стартах. Это произошло в смешанной эстафете, где российскую команду представляли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
Российская команда захватила лидерство после второго этапа, который здорово пробежала Миронова. Сохранил лидерство и Логинов.
А на четвертом этапе Латыпов после последней стрельбы ушел на финиш третьим, но затем совершил рывок и победил. Видео финиша россиянина опубликовано в Twitter Международной федерации биатлона.
What a dramatic finish! Latypov out-skies Laegreid on the last meters! 🙀 @russianbiathlon wins the Mixed Relay in #OBE21 pic.twitter.com/5ubXSZaId4— IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021