Опубликовано видео победного финиша российских биатлонистов в Оберхофе

Опубликовано видео победного финиша сборной России в смешанной биатлонной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Напомним, в воскресенье сборная России по биатлону сумела прервать серию из 43 гонок без призовых мест на крупнейших международных стартах. Это произошло в смешанной эстафете, где российскую команду представляли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Российская команда захватила лидерство после второго этапа, который здорово пробежала Миронова. Сохранил лидерство и Логинов.

А на четвертом этапе Латыпов после последней стрельбы ушел на финиш третьим, но затем совершил рывок и победил. Видео финиша россиянина опубликовано в Twitter Международной федерации биатлона.