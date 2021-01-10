Сборная РФ по биатлону выиграла смешанную эстафету в Оберхофе

В воскресенье на эта этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе прошла смешанная эстафета. Российская команда, несмотря на все последние неудачи, а также отсутствие заболевшего коронавирусом главного тренера Валерия Польховского сумела победить.
Накануне старта стало известно, что в семье Александра Логинова произошла трагедия - умер отец спортсмена. Но лидер мужской команды принял решение выйти на старт.
Первый этап получился непростым. Ульяна Кайшева сумела продержаться недалеко от лидеров, а ушедшая на свой этап Светлана Миронова и вовсе завершила его на первом месте, оставив позади всех конкуренток.
Третий этап бежал Логинов. Без ошибок на огневых рубежах не обошлось, но и соперники россиянина тоже допускали промахи. В итоге Логинов завершил предпоследний этап на первой строчке.
Завершал эстафету Эдуард Латыпов. После первого рубежа он сохранил лидерство, но на стойке из-за двух дополнительный патронов пропустил вперед француза Кентена Фийона Майе и норвежца Струлу Легрейда.
Все решилось незадолго до финиша. Норвежец и россиянин догнали француза и смогли убежать от него. А на последнем повороте Латыпов ускорился и спокойно убежал от соперника. Есть первая победа с февраля прошлого года!
What a dramatic finish! Latypov out-skies Laegreid on the last meters! 🙀 @russianbiathlon wins the Mixed Relay in #OBE21 pic.twitter.com/5ubXSZaId4— IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021