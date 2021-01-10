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10.01.2021 21:29
Рубрика: Происшествия

В море с небес

Первая крупная авиакатастрофа 2021 года произошла в Индонезии
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
Первой крупной авиакатастрофой наступившего года стало крушение 9 января пассажирского "Боинга 737-500" в Индонезии.

Лайнер местной авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший внутренний рейс SJ-182 из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан, исчез с радаров спустя четыре минуты после взлета из столичного международного аэропорта Сукарно-Хатта. К настоящему времени известно, что спасатели обнаружили обломки воздушного судна и части тел пассажиров в Яванском море всего в нескольких километрах от Джакарты. Впрочем, спасать в прямом смысле этого слова оказалось некого. Выжить при падении "Боинга" с высоты более трех километров из находившихся на его борту 62 человек (56 пассажиров и 6 членов экипажа) не удалось никому. По данным посольства России в Индонезии, граждан нашей страны на борту рухнувшего в волны самолета не было.

Фото: EPA-EFE/MAST IRHAM
Обнаружены "черные ящики" рухнувшего в Индонезии Boeing

Как сообщило издание The Jakarta Post, заместитель руководителя индонезийского Национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Аджи подтвердил, что найденные на поверхности моря и под водой части самолета принадлежат злополучному "Боингу". Поднятые водолазами обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвета авиакомпании Sriwijaya Air, не оставили в этом никаких сомнений.

О причинах трагедии говорить пока рано, и их предстоит выяснить следствию. Поисковым группам, по данным агентства France Presse, удалось обнаружить бортовые самописцы рухнувшего лайнера. Находка "черных ящиков" поможет объяснить, что произошло в небе над Яванским морем. Между тем авиационные эксперты указали на плохую погоду в зоне последнего полета рейса SJ-182 - шел дождь с сильными грозами - и это могло стать одним из факторов катастрофы.

Эксперт: Вертикальная скорость снижения Boeing 737-500 составила 133 м/сек

Текст: Наталия Ячменникова
Ситуацию вокруг авиакатастрофы индонезийского Boeing 737-500 "Российской газете" комментирует Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов":

- Хотя аварийный маяк не сработал, военным удалось засечь в двух местах сигналы от "черных ящиков" Boeing 737-500. А если самописцы обнаружены и подняты, то проблем с расследованием скорее всего не будет. Глубины моря там небольшие - от 15 до 25 метров.

Фото: EPA-EFE/Bagus Indahono
Обнаружены обломки разбившегося в Индонезии Boeing 737

О том, что случилось на борту вскоре после взлета из Джакарты, говорить пока рано. По данным одного из порталов, отслеживающих полеты, в 07:39:50 самолет пересек 10 600 футов (3230 м) в наборе высоты. И сразу после этого начал резко снижаться. При этом вертикальная скорость составила 26 300 футов в минуту (133 м/сек.). Местные жители, находившиеся на лодках в районе исчезновения Boeing 737-500, рассказали полиции, что слышали два взрыва, после чего обнаружили плавающие в воде обломки. Но и погода была сложной: ливень, сильные грозы.

Диспетчер увидел, что самолет держит курс на северо-запад, хотя должен был следовать в восточном направлении. Запросил причину у экипажа, однако ответа не последовало. И буквально через несколько секунд самолет исчез с мониторов радаров.

Это не первая трагедия над Яванским морем. Так, в октябре 2018 года через 11 минут после взлета из Джакарты рухнул в воду Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. Погибли 189 человек. Причиной стали ошибочные данные системы предупреждения сваливания (MCAS). Еще одна катастрофа произошла в декабре 2014 года с Airbus A320-216 Indonesia AirAsia. Тогда погибли 155 пассажиров и 7 членов экипажа. Как установили расследователи, это случилось из-за технических неполадок бортового компьютера и ошибочных действий экипажа...

Трагедия Boeing 737-500 - первая крупная в этом году. И хотелось бы надеяться, что последняя. В 2020-м из-за пандемии мировая гражданская авиация выполнила чуть более 19 млн рейсов. Вполовину меньше, чем годом ранее. Однако без ЧП не обошлось: согласно статистике Aviation Safety Network (ASN), восемь катастроф унесли 314 жизней. Основные причины - выкатывания за пределы ВПП и полеты над зонами военных конфликтов. В итоговые данные включены два события, в которых самолеты были сбиты случайно, в результате чего погибли 182 человека.

Самым страшным авиапроисшествием стала гибель украинского Boeing-737 в Тегеране: 176 жертв. Катастрофа произошла 8 января 2020 года. А 11 января иранские военные заявили, что Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. Эта катастрофа вошла в число 50 крупнейших в истории авиации.

Видео: RT

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Крушение Boeing около Джакарты

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