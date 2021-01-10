Первая крупная авиакатастрофа 2021 года произошла в Индонезии

Лайнер местной авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший внутренний рейс SJ-182 из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан, исчез с радаров спустя четыре минуты после взлета из столичного международного аэропорта Сукарно-Хатта. К настоящему времени известно, что спасатели обнаружили обломки воздушного судна и части тел пассажиров в Яванском море всего в нескольких километрах от Джакарты. Впрочем, спасать в прямом смысле этого слова оказалось некого. Выжить при падении "Боинга" с высоты более трех километров из находившихся на его борту 62 человек (56 пассажиров и 6 членов экипажа) не удалось никому. По данным посольства России в Индонезии, граждан нашей страны на борту рухнувшего в волны самолета не было.

Как сообщило издание The Jakarta Post, заместитель руководителя индонезийского Национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Аджи подтвердил, что найденные на поверхности моря и под водой части самолета принадлежат злополучному "Боингу". Поднятые водолазами обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвета авиакомпании Sriwijaya Air, не оставили в этом никаких сомнений.

О причинах трагедии говорить пока рано, и их предстоит выяснить следствию. Поисковым группам, по данным агентства France Presse, удалось обнаружить бортовые самописцы рухнувшего лайнера. Находка "черных ящиков" поможет объяснить, что произошло в небе над Яванским морем. Между тем авиационные эксперты указали на плохую погоду в зоне последнего полета рейса SJ-182 - шел дождь с сильными грозами - и это могло стать одним из факторов катастрофы.