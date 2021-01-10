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10.01.2021 19:22
Рубрика: Авто

Водителям дали отсрочку

Порядок получения медсправки не изменился
Текст: Владимир Баршев, Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 1 (8352)
Порядок прохождения водительской медкомиссии остался прежним. Изменения, которые взбудоражили всех водителей, вновь отложены. На сей раз до 1 января 2022 года. Приказ минздрава об этом вступил в силу 31 декабря 2020 года.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Напомним, эти изменения предполагали, что все водители без исключения для получения справки должны были сдать анализ мочи на наличие психоактивных веществ, а также кровь для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT).

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Благодаря этим анализам стоимость медсправки могла вырасти с нынешних 700 рублей до 9 тысяч. Кроме того, делаются они не быстро: на получение справки с учетом этих анализов потребуется неделя.

Полностью от идеи ввести новые анализы для водителей минздрав не отказывается. В ведомстве подчеркнули, что эксперты минздрава работают над совершенствованием процедуры освидетельствования. Планируется, что в дальнейшем в ней появятся дополнительные методы выявления психических расстройств, которые могут повлечь тяжкие последствия для участников дорожного движения. Однако нововведения не повлияют на рост цен на прохождение медкомиссии и ее длительность, подчеркнули в ведомстве.

Но пока водители в 2021 году могут вздохнуть спокойно.