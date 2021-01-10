В России появится новый фонд "Круг добра", который займется поддержкой тяжелобольных детей. Об этом объявил президент на первом публичном совещании в новом году, посвященном социальным вопросам. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Указ был подписан перед Рождеством.

Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. Президент появился в церкви за несколько минут до полуночи. Вместе с российским лидером там находились несколько десятков прихожан. После службы Путин поздравил россиян с Рождеством. Фото: РИА Новости

Все вопросы, которыми власти занимаются ежедневно, взаимосвязаны, подчеркнул Владимир Путин. Без макроэкономической стабильности невозможно управлять финансами и развивать экономику, а значит - обеспечить обороноспособность и безопасность государства. "Но в конечном-то счете цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше, а это значит, что всегда во главу угла должны быть положены решения вопросов социального характера", - подчеркнул президент. Путин также заявил, что одновременно с мерами адресной соцподдержки крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. "Нужно добиться снижения безработицы, а значит, дать людям стабильный заработок", - заметил он.

"Вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки российских семей, детей, людей старших поколений были и остаются для нас приоритетными", - подчеркнул президент, поручив ко всем проблемам социального характера в 2021 году относиться с особым вниманием.

"У меня на столе лежит проект указа о создании фонда - мы договаривались об этом - Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, так называемыми орфанными, заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд "Круг добра", - объявил Путин, взяв со стола красную папку. Речь идет о том, чтобы использовать средства, которые будут получены в результате повышения ставки НДФЛ для тех, у кого доходы составляют свыше пяти миллионов рублей, напомнил он. "Именно не эти пять миллионов базово, а все, что свыше пяти миллионов", - уточнил президент. "Таким образом мы получим дополнительный доход около 60 млрд рублей. Договорились, что создадим фонд... и направим его на эти цели - на поддержку детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах", - сказал он.

Президент подписал соответствующий указ. В состав попечительского совета фонда вошли Нюта Федермессер, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Леонид Рошаль, другие общественные деятели и врачи. Фонд будет закупать лекарства, медицинские изделия (в том числе не зарегистрированные в России) и средства реабилитации, которые не входят в перечень для инвалидов. Если потребуется, лечение может быть и за рубежом.

В новый фонд помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями будут поступать средства от повышения ставки НДФЛ для тех, у кого доходы составляют свыше пяти миллионов рублей в год

В экспертный совет войдут главные внештатные специалисты минздрава, представители научных, медицинских, религиозных и общественных организаций. Он должен сформировать перечень жизнеугрожающих состояний и категорий детей с этими состояниями, оценить наличие показаний и противопоказаний для обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и средствами реабилитации. Председателем правления фонда стал основатель первого в России детского хосписа Александр Ткаченко.

Предварительно внештатные специалисты минздрава сформировали перечень из 30 заболеваний и лекарств 41 наименования, рассказала на совещании вице-премьер Татьяна Голикова. На это будет направлено 47 млрд из 60. Предполагается, что в категорию детей, которые должны получить лечение, попадут четыре тысячи маленьких пациентов.

Президент также поручил Голиковой проверять информацию с мест по организации горячего питания в школах. "По информации регионов страны, все наши коллеги обеспечивают детей питанием", - рассказала она. "Эту информацию, конечно, нужно проверять. Это не какой-то элемент недоверия к нашим коллегам в регионах, здесь нет ничего личного, это просто организация работы для достижения окончательного, нужного нам результата", - пояснил Путин. "А тем, кто пока не справился, нужно помочь, поддержать их и добиться исполнения", - указал он. "Так и делаем", - заверила Голикова.

По просьбе президента министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал о выплатах на детей, в том числе и о поддержке нуждающихся семей с детьми от трех до семи лет. Прежде размер выплаты на ребенка составлял половину прожиточного минимума в регионе, теперь сумма может увеличиться до одного прожиточного минимума, чтобы семья могла выбраться из бедности. При этом предлагается учитывать не только доходы семьи, но и имущество, а также сделать более тонкую настройку - добавить два этапа - 75 процентов прожиточного минимума и 100 процентов. Путин также выразил надежду, что никаких сбоев с индексацией пенсий не будет.

О работе по улучшению жилищных условий нуждающихся в господдержке семей рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. "2020 год - это рекордный объем выданных ипотечных кредитов", - сообщил он. По расселению ветхого аварийного жилья план практически перевыполнен в два раза. "В целом перед нами стоят большие задачи. Это увеличение объема строительства до 120 млн квадратных метров, улучшение жилищных условий - не менее 5 млн семей, повышение качества городской среды в полтора раза", - отметил министр.

Президент также высоко оценил работу столичных властей в пандемию. "Москва очень много сделала для того, чтобы оперативно отреагировать на проблемы, связанные с необходимостью развития ускоренным темпом системы здравоохранения, очень много внимания уделяла социальным вопросам", - сказал он. "Здравоохранение - ключевая отрасль, самая востребованная для граждан", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что для города это отрасль номер один по капитальным вложениям и затратам. Все социальные обязательства и программы будут выполнены, несмотря на дефицит бюджета, заверил он, добавив, что если будет нужно, город займет средства, но все исполнит. "Надеюсь, ничего заимствовать вам не придется. Бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом. Так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в этом смысле в порядке", - заметил Путин. Президент надеется, что, как и в прошлом году, при необходимости столица поможет регионам.

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Елена Петряйкина, директор Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова:

- Свое включение в попечительский совет фонда воспринимаю как признание заслуг детских врачей. Со многими членами совета имею честь быть знакома. Это люди, которые делают все, чтобы лекарство, сколько бы оно ни стоило, было дано ребенку. В некоторых регионах этот вопрос решается. А надо во всех. Создание фонда, очень на это надеюсь, обеспечит своевременность и полноту помощи детям. Как клиницист заверяю: это имеет значение не только для предотвращения смертности, но и для качества дальнейшей жизни ребенка и всей его семьи. Это наши дети! Хочется напомнить: болезнь перестает быть редкой, когда касается близкого человека.

Кстати

Владимир Путин поручил изучить вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

До февраля правительство должно представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам ежегодной пресс-конференции главы государства. Напомним, что тогда он назвал условие возвращения к индексации пенсий работающим пенсионерам: бюджетная обеспеченность. Напомним, что в конце года тема также прозвучала на встрече с главой ФНПР. По словам Михаила Шмакова, то что такой индексации нет - это фактически нарушение Конституции. Там ведь прописана регулярная индексация пенсий и не сказано каких - работающих пенсионеров или неработающих. "Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", - заметил Владимир Путин, сказав, что здесь есть элементы несправедливости.

Официально

Президент РФ Владимир Путин освободил заместителя Генерального прокурора РФ Виктора Гриня от занимаемой должности.

"Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя Генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в указе.

Гриню 1 января исполнилось 70 лет. Это предельный возраст для должности замгенпрокурора. За свою службу он неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами.