Путин провел совещание по Карабаху

В преддверии встречи с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Москве российский лидер обсудил на совещании вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуацию на Южном Кавказе. Также речь шла о вопросах обеспечения безопасности в новогодние праздники.

Совещание прошло в режиме видеоконференции, Владимир Путин провел его из своей резиденции Ново-Огарево. В мероприятии приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Как и договаривались, мы с вами обсудим сегодня два вопроса", - сказал президент. "Первый - вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских", - заметил он.

"И второй вопрос - совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорнокарабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе", - заявил Путин.

После чего президент предоставил слово главе ФСБ Александру Бортникову.

Напомним, что переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении пройдут в Москве 11 января. 10 января Путин также переговорил по телефону с французским коллегой, обсудив вопросы, связанные с предстоящей встречей.