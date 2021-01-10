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10.01.2021 16:38
Рубрика: Власть

Путин провел совещание по Карабаху

Текст: Кира Латухина
В преддверии встречи с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Москве российский лидер обсудил на совещании вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуацию на Южном Кавказе. Также речь шла о вопросах обеспечения безопасности в новогодние праздники.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Совещание прошло в режиме видеоконференции, Владимир Путин провел его из своей резиденции Ново-Огарево. В мероприятии приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Как и договаривались, мы с вами обсудим сегодня два вопроса", - сказал президент. "Первый - вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских", - заметил он.

"И второй вопрос - совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорнокарабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе", - заявил Путин.

После чего президент предоставил слово главе ФСБ Александру Бортникову.

Напомним, что переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении пройдут в Москве 11 января. 10 января Путин также переговорил по телефону с французским коллегой, обсудив вопросы, связанные с предстоящей встречей.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Проблема Нагорного Карабаха

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