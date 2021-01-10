Путин и Макрон обсудили предстоящие в Москве переговоры по Карабаху

Президенты России и Франции провели телефонный разговор "в рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ", сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин обсудил с Эммануэлем Макроном некоторые вопросы, связанные с переговорами лидеров России, Азербайджана и Армении, которые пройдут 11 января в Москве.

Поскольку трехстороннее заявление реализуется, а обстановка вокруг Нагорного Карабаха стабилизировалась, было отмечено, что прежде всего на этой встрече речь пойдет о налаживании мирной жизни в регионе.

Макрон поддержал усилия России по содействию нагорно-карабахскому урегулированию. "Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению, в том числе по линии профильных международных организаций", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, лидеры поздравили друг друга с праздниками.