Референдум в Киргизии признан состоявшимся

Референдум по форме правления, проходящий 10 января в Киргизии, признан состоявшимся. По данным ЦИК республики, явка избирателей на 18:00 по местному времени превысила необходимые 30 процентов.

Референдум в Киргизии проходит вместе с досрочными выборами президента и посвящен будущему политическому устройству республики. Гражданам республики предлагается отдать голос либо за президентскую форму правления, либо парламентскую. Третий пункт бюллетеня - "против всех".

Референдум о политическом устройстве инициирован в КР после смены власти осенью прошлого года. Часть граждан Киргизии полагает, что парламентская форма правления себя не оправдала и предложила передать больше полномочий президенту. Однако в республике нашлось немало противников подобной реформы. Чтобы прийти к консенсусу, новые власти решили вынести вопрос на всенародное голосование.

Чтобы референдум был признан состоявшимся, принять участие в голосовании должны были не менее 30 процентов избирателей.

Как пояснили ранее в ЦИК Киргизии, референдум носит рекомендательный характер. По его итогам власти определяться с тем, как проводить инициированную ими конституционную реформу.