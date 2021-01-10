В Киргизии проходят досрочные выборы президента и референдум

В стране распахнули двери свыше 2,4 тысячи избирательных участков. Еще около пятидесяти участков уже открылись или только откроются за рубежом. Многие из них - в России, где трудятся сотни тысяч граждан республики и существует самая большая киргизская диаспора. Кстати, раньше всего голосование началось за пределами горной республики. За пять часов до начала выборов и референдума непосредственно в Киргизии, открылся участок в городе Южно-Сахалинске, где действует канцелярия посольства КР в России.

Гражданам предлагают заполнить сразу два бюллетеня. В одном - список кандидатов в президенты. В нем 18 фамилий, хотя на последнем этапе в борьбе за главный государственный пост Киргизии участвуют 17 человек. Один из претендентов снял свою кандидатуру незадолго до голосования и ЦИК решил, что изготавливать новые бюллетени не будет. Фамилию выбывшего в бюллетенях просто вычеркивают от руки.

Агитационная кампания была беспрецедентно короткой. Она стартовала во второй половине декабря и прошла относительно спокойно. Правительство Киргизии, наученное недавним горьким опытом, заверило, что не будет использовать административный ресурс для поддержки какого-либо кандидата. "Будут приняты все меры для исключения подобных рисков", - заявил и.о.премьера республики Артем Новиков.

Больше половины кандидатов - бывшие высокопоставленные чиновники или законодатели. В их числе - экс-премьер, исполнявший обязанности главы республики после досрочной отставки президента Сооронбая Жээнбекова, спикер парламента, руководитель спецслужб, секретарь Совета безопасности. В борьбе за высший государственный пост Киргизии также участвуют несколько общественных деятелей и крупных предпринимателей.

Несмотря на внушительный список кандидатов в президенты республики, местные эксперты, говоря о фаворитах досрочной гонки, чаще всего упоминают три фамилии. Предварительные итоги досрочных выборов будут, как предполагается, известны сегодня поздним вечером. Окончательные - в течение двух недель, если ЦИК не объявит второй тур. Для победы в первом кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей, явившихся на участки.

- Применяя существующие технологии мы можем подвести итоги голосования к концу января, - заявила накануне председатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова. - Если понадобится провести второй тур - в первой декаде февраля.

Второй бюллетень, который избиратели получают на участках, посвящен будущему политическому устройству Киргизии. Гражданам республики предлагается отдать голос либо за президентскую форму правления, либо парламентскую. Третий пункт бюллетеня - "против всех". Если большинство граждан выберет этот пункт, Киргизию, не исключено, ждет новый виток горячих дебатов.

Досрочные президентские выборы в Киргизии проходят в связи с политическим кризисом, который республика пережила в октябре после парламентских выборов. Их результаты спровоцировали массовые беспорядки и под давлением протестующих были признаны властями недействительными. Возглавлявший на тот момент Киргизию Сооронбай Жээнбеков, признав ответственность за произошедшее, ушел в отставку, отработав всего половину срока, на который избирался ранее.

За проведением выборов и референдума в Киргизии наблюдают свыше 300 международных наблюдателей из 43 стран и международных организаций, включая СНГ, ОДКБ, ШОС и ОБСЕ.