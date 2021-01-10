В Москве появилось 500 "умных" перекрестков

На дорогах Москвы за последний год появилось 500 "умных" перекрестков, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Такой перекресток сам настраивает сигналы светофоров благодаря встроенным в асфальт контроллерам. Они безошибочно определяют общественный транспорт и дают ему приоритет, когда автобус или трамвай подъезжает к перекрестку. Как отмечают в дептрансе, такой перекресток пропускает транспорт быстрее на 26 процентов.

За прошлый год специалисты модернизировали и обновили 230 светофоров. Более 2 тысяч светофоров перенастроили.