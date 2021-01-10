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10.01.2021 15:13
Рубрика: Дороги

В Москве появилось 500 "умных" перекрестков

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На дорогах Москвы за последний год появилось 500 "умных" перекрестков, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Такой перекресток сам настраивает сигналы светофоров благодаря встроенным в асфальт контроллерам. Они безошибочно определяют общественный транспорт и дают ему приоритет, когда автобус или трамвай подъезжает к перекрестку. Как отмечают в дептрансе, такой перекресток пропускает транспорт быстрее на 26 процентов.

За прошлый год специалисты модернизировали и обновили 230 светофоров. Более 2 тысяч светофоров перенастроили.