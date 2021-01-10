В Москве временно закроют метро "Алма-Атинская"

В понедельник, 11 января, в Москве временно закроют станцию метро "Алма-Атинская". Как сообщает официальный портал мэрии, это необходимо для проведения технических работ.

"Алма-Атинская" 11 января не будет работать с 10 до 15.00. Горожанам предлагают воспользоваться наземным транспортом. Автобус

№ 676 довезет до станций "Красногвардейская" Замоскворецкой линии и "Зябликово" Люблинско-Дмитровской. На маршрутах № 740 и 764 можно будет доехать до станции "Борисово" салатовой ветки.

Также станция "Алма-Атинская" не будет работать 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00.