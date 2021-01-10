В Москве задержан виновник ДТП с тюбингом

Водитель, из-за которого тюбинг с подростком врезался в дерево, задержан. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на столичное ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ - "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, в данном случае водитель покинул место происшествия до приезда полиции. После допроса подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее "РГ" сообщала, что этот инцидент произошел в районе Южное Бутово. Мужчина привязал тюбинг с подростком к своему автомобилю, "ватрушку" отнесло прямо в дерево. Подросток с травмами доставлен в больницу.