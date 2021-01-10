В Башкирии установили личности жертв ДТП с микроавтобусами

В результате столкновения двух микроавтобусов, произошедшем в воскресенье в Салаватском районе Башкирии, по последним данным, погибли мальчик 2014 года рождения и девочка 2007 года рождения.

Эту информацию уточнили в ГУ МЧС по республике.

Две девочки, 2006 и 2003 годов рождения, находятся в отделении реанимации Месягутовской ЦРБ. Их состояние оценивается как тяжелое.

Также с травмами госпитализированы девять человек, из них два ребенка. Кроме медицинской помощи, им оказывают психологическую поддержку: в больнице с пострадавшими работают три специалиста.