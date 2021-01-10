Аэропорт Краснодара восстановил работу после сильного снегопада

В Краснодаре возобновили вылеты авиарейсов, которые были отложены из-за снегопада.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вылеты самолетов начались с 20.00 - вскоре после того, как службы воздушной гавани справились с непогодой. Взлетать самолеты будут каждые 10-15 минут.

Напомним, ранее из-за обильных осадков в столице Кубани задержали 21 рейс, отменили пять. Еще 10 бортов ушли на запасные аэродромы.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае прогнозируется ухудшение погодных условий, а именно сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также гололед.