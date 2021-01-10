Мощный снегопад парализовал работу аэропорта Краснодара

В Краснодаре из-за сильнейшего снегопада, который продолжается несколько часов подряд, в воскресенье пришлось закрыть аэропорт. На этот час уже задержано 16 рейсов.

- Аэропорт Краснодара закрыт для приема воздушных судов до 15.00, в связи с необходимостью расчистки аэродрома от снега, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани. - На перроне и взлетной полосе работает 12 единиц специальной техники.

По предварительным данным, в ближайшие два часа ожидается усиление осадков.

По причине непогоды 11 рейсов задержано на вылет, а еще семь рейсов направлены на соседние запасные аэродромы - в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Анапу.

Тем временем

Как уже сообщалось, на Кубани прогнозируется ухудшение погодных условий. На территории региона ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололед и ухудшение видимости на дорогах.