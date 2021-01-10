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10.01.2021 12:28
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре авария оставила без тепла 151 дом

Текст: Александр Ершов (Краснодар)

В Краснодаре прорыв на сетях теплоснабжения произошел ночью в районе улицы Ставропольской, 189/1. Как сообщили в пресс-службе мэрии, без тепла и горячей воды в данный момент находятся жители 151 многоквартирного дома.

В Иркутской области восстановили электроснабжение после крупной аварии

На месте ЧП в усиленном режиме работает бригада фирмы "АТЭК" - 10 человек и шесть единиц техники. Стоит отметить, что в Краснодаре уже несколько часов идет сильный снег.

- В зону отключения также попали 12 социальных объектов. Завтра дети выйдут с каникул в сады и школы - нельзя допустить, чтобы в учреждениях не было тепла и горячей воды, - отметил побывавший на месте восстановительных работ глава города Евгений Первышов. - До конца сегодняшнего дня авария должна быть устранена.

По информации мэрии, утечка обнаружена на подземной теплотрассе диаметром 500 мм. Всего от подачи тепла и горячей воды отключены 151 многоквартирный дом, в которых проживают около 12,5 тысячи человек.

Тем временем

На большей территории края сегодня прогнозируется значительное ухудшение погодных условий. По информации ГУ МЧС РФ по региону, жители и гости Кубани могут столкнуться с целым перечнем рисков, среди которых сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололед и ухудшение видимости на дорогах.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Перезимовать

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