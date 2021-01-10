Новости

Российские тесты на COVID-19 "распознают" и британский штамм 22:07
Анна Попова назвала профессии, больше других подверженные COVID-19 22:04
Трамп призывает республиканцев помешать процедуре импичмента 21:39
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" лидирует на выборах в парламент 21:22
Аэропорт Краснодара восстановил работу после сильного снегопада 21:15
За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 79 военнослужащих 21:03
Наблюдатели МПА СНГ не выявили серьезных нарушений на выборах в Киргизии 20:48
Президент Турции отказался от мессенджера WhatsApp 20:13
Новый штамм COVID-19 выявили в Японии 20:05
Большунов прокомментировал победу на "Тур де Ски" 18:55
Лера Кудрявцева заболела коронавирусом 18:48
Названа причина пожара в тюменском доме престарелых 18:35
Большунов выиграл "Тур де Ски" второй раз подряд 18:29
В Краснодаре из-за снегопада обрушилась крыша спорткомплекса 18:25
В КБР четырех женщин задержали за мошенничество 120 млн рублей 18:17
Глава НАО сдал положительный тест на коронавирус 18:10
На выборах президента Киргизии побеждает Садыр Жапаров 17:44
В Краснодаре из-за снегопада ограничили посадку и вылет авиарейсов 17:00
Олег Иванов покидает "Ахмат" 16:59
Зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года 16:54
Пилоты "Камаз-мастер" заняли весь подиум на седьмом этапе "Дакара" 16:51
Разбившийся в Индонезии Boeing попал в грозовой фронт 16:51
В Швейцарии новобранцы начнут военную подготовку с "удаленки" 16:39
Российские саночники выиграли эстафету на чемпионате Европы 16:29
Референдум в Киргизии признан состоявшимся 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
10.01.2021 21:06
Рубрика: Спорт

Идеальный микст

Взяв "золото" в смешанной эстафете, наши прервали серию гонок без медалей
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
Немецкий Оберхоф надолго останется особенным местом для российских биатлонистов. Именно здесь, на пятом этапе Кубка мира наши прервали антирекордную серию из 43 гонок подряд без медалей. Причем сделали это в максимально блестящем стиле, взяв "золото" в смешанной эстафете.

Даже без этого триумфа этап в Оберхофе стал бы самым удачным для россиян в нынешнем сезоне. Сначала Евгения Павлова показала шестой результат в спринте, а затем в гонке преследования четвертой финишировала Светлана Миронова. Но прервать антирекордную серию россиянам удалось только сообща.

Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Опубликовано видео победного финиша российских биатлонистов в Оберхофе

Прямо скажем, состав наших на смешанную эстафету не выглядел сверхнадежным. Ульяна Кайшева, не блиставшая ни скоростью, ни стрельбой, Светлана Миронова с валидольной стойкой. В мужской части в кои-то веки самым сильным звеном не выглядел Александр Логинов, у которого, как выяснилось, на днях умер отец. Саша сам попросил переставить себя с привычного четвертого этапа на третий, а финишировать доверили Эдуарду Латыпову.

В итоге каждому из четверки удалось победить своих демонов. Кайшева была неидеальна на рубежах, но выдала сильный последний круг, не отпустив лидеров. Миронова провела просто блестящий этап, закрыв все мишени и убежав от соперниц. Логинов сберег лидерство для Латыпова, а уж Эдуард выдал поистине гениальный финиш, разделавшись на последнем круге с сильнейшими французом Фийоном Майе и норвежцем Стурлой Легрейдом.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Главное
Анна Попова: "Британский" коронавирус проник в Россию
Путин провел совещание по Карабаху
Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных
Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году