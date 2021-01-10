Даже без этого триумфа этап в Оберхофе стал бы самым удачным для россиян в нынешнем сезоне. Сначала Евгения Павлова показала шестой результат в спринте, а затем в гонке преследования четвертой финишировала Светлана Миронова. Но прервать антирекордную серию россиянам удалось только сообща.

Прямо скажем, состав наших на смешанную эстафету не выглядел сверхнадежным. Ульяна Кайшева, не блиставшая ни скоростью, ни стрельбой, Светлана Миронова с валидольной стойкой. В мужской части в кои-то веки самым сильным звеном не выглядел Александр Логинов, у которого, как выяснилось, на днях умер отец. Саша сам попросил переставить себя с привычного четвертого этапа на третий, а финишировать доверили Эдуарду Латыпову.

В итоге каждому из четверки удалось победить своих демонов. Кайшева была неидеальна на рубежах, но выдала сильный последний круг, не отпустив лидеров. Миронова провела просто блестящий этап, закрыв все мишени и убежав от соперниц. Логинов сберег лидерство для Латыпова, а уж Эдуард выдал поистине гениальный финиш, разделавшись на последнем круге с сильнейшими французом Фийоном Майе и норвежцем Стурлой Легрейдом.