Российские саночники завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде и совмещен с Кубком мира.

Сначала победу праздновала Татьяна Иванова. Для нашей серебряной медалистки Олимпийских игр и чемпионки мира, это "золото" стало седьмым на континентальных первенствах. Ранее она четыре раза побеждала в индивидуальных стартах и дважды в эстафетах.

На турнире в Сигулде россиянка по итогам двух попыток показала время 1 минута 23,594 секунды, опередив немку Натали Гайзенбергер (+0,052 секунды) и соотечественницу, дочку нашего успешного саночника Альберта Демченко - Викторию Демченко (+0,161).

Чуть позже Иванова помогла сборной с Семеном Павличенко и Всеволодом Кашкиным/Константином Коршуновым в составе выиграть и командную эстафету. Россияне стали лучшими с результатом 2 минуты 12,833 секунды. Второе место заняли саночники из Латвии (+0,167 секунды), третье - представители Германии (+0,189).

Наши ребята вправе были рассчитывать на пьедестал и в мужском индивидуальном заезде, который состоялся накануне. Однако один из лидеров команды, двукратный чемпион мира 2020 года Роман Репилов получил травму спины на тренировке.

В итоге Репилов показал только седьмой результат. Лучшим из россиян стал титулованный Семен Павличенко. Двукратный чемпион мира, единственный четырехкратный чемпион континента в одиночных соревнованиях показал пятое время.