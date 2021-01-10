Семь способов избавиться от шума шипованных шин

Шипованная резина, как известно, обеспечивает максимально надежное сцепление с дорогой в условиях суровой зимы. Однако у многих "зубастых" моделей есть известный недостаток - они шумят во время езды по асфальту. Хорошо, что имеется набор эффективных решений, как понизить шум "шиповки" без потерь в эффективности шин.

Не забывайте об обкатке

После установки новой шипованной резины последнюю необходимо обкатать, как вы делаете и с самим автомобилем.

Проделывайте это на скорости 70-75 км/ч, избегая резких стартов и экстренных торможений на протяжении первых 500 километров. В результате износ верхнего слоя резины будет равномерным и возникнет так называемый эффект "притирки" - заострения шипов притупляются в нужных местах, что уменьшит сопротивление качению, вибрации, и, как следствие шум при езде.

Следите за давлением

Шипы по понятным причинам служат основной причиной возникновения так называемых паразитных шумов, которые, что уж тут говорить, достаточно сильно раздражают во время езды по асфальту. Однако шипы, которые по большей части изготавливают из металла, не единственная причина повышенной шумности покрышек.

Звуковой дискомфорт создает также и сама резина, причем шум будет тем больше, чем в большей степени покрышки будут недокачаны или перекачаны относительно оговоренной нормы. Условно говоря, при недостаточном давлении в шинах и, соответственно, увеличении пятна контакта, усилится шум именно от резины.

Подсчитано, что уменьшение давления на 0,5 бар увеличивает шум примерно на 1 дБ. Когда же шины перекачаны, на авансцену выйдет уже цокот щипов. Таким образом, решение очевидно. Хотите меньше шума от "шиповки", накачивайте колеса строго по регламенту.

Выбирайте правильную модель

Шиповка шиповке - рознь. Разработчики высокотехнологичных шин уделяют максимум внимания звуковому комфорту и предлагают запатентованные решения по снижению шума. Скажем, удерживающий шипы внутренний слой резины делается максимально жестким, а поверхностный, контактирующий с дорогой, напротив, мягким.

Важную роль играет также рисунок протектора. Известно, что модели с ассиметричным ненаправленным протектором, а также более узкая резина шумят меньше. Важно также количество шипов. Чем их больше, тем выше шанс, что вы услышите характерное цоканье и ощутите вибрацию. Оптимальным является показатель до 100 шипов на колесо.

В любом случае, если вы заботитесь о ездовом комфорте, перед покупкой "шиповки" внимательно изучите рейтинги профильных автомобильных изданий и форумы, где реальные владельцы покрышек дают им оценку в том числе и по шумности. Помните также о том, что европейская маркировка шин предполагает указание уровня шумности покрышек.

Сделайте шумоизоляцию

Акцент нужно сделать на изолировании прежде всего колесных арок - главного источника шума из-под колес. Как вариант, можно наклеить на полости колесных арок слой вибропласта и/или покрыть их поверхность жидкой шумоизоляцией.

Последняя хороша еще и тем, что помимо звуковой защиты защитит полости от воды, грязи, мелких абразивных частиц и химических реагентов, которыми в зимнее время посыпают дороги.

Жидкая шумоизоляция продается в виде мастики в баллончиках или канистрах. Предварительно обрабатываемую поверхность необходимо очистить от грязи и ржавчины. Для максимального эффекта имеет смысл также сделать внутреннюю шумоизоляцию арок - оклеить область над колесными арками уже со стороны салона. Для этого придется демонтировать обшивку, произвести очистку и обезжиривание металла, после чего нанести вибропласт и произвести обратный монтаж внутренних элементов обшивки салона.

Сделайте балансировку

Неотбалансированные или неправильно отбалансированные шины - еще одна причина, по которой "шиповка" шумит сильнее, чем могла бы. Соответственно, совершив визит в шиномонтаж, вы наверняка снизите уровень шума от вибраций.

А иногда повышенная шумность напрямую связана с неправильным углом установки или отсутствии соосности - и тогда вам дорога уже в сервисный центр на сход-развал. Наконец, звуковой дискомфорт усиливает неравномерный износ покрышек. И, кстати, если одно из колес стирается больше остальных, это указывает на проблемы в состоянии или настройках ходовой.

Выбирайте правильный скоростной режим

Как правило, "шиповка" начинает шуметь сильнее с увеличением скорости. Однако нередко бывает, что такая резина выдает максимальный шум лишь в определенном скоростном диапазоне.

Скажем, при движении на 70 км/ч шум может быть значительно большим, чем на 60 км/ч. Или, например, шиповка перестает шуметь на 110 км/ч, раздражая цоканием и гулом на 100 км/ч. Словом, все зависит от конкретной модели и степени износа резины. Таким образом, залог вашего комфорта - также и поддержание комфортной скорости движения.

Не используйте ремонтные шипы

Различные компании предлагают сегодня услугу рестадинга - замены неработоспособных шипов, или же установку ремонтных шипов взамен выпавших. Процесс повторной ошиповки, к слову, нехитрый.

Нужно почистить каналы, смазать полости мыльным раствором и запрессовать ремонтные шипы. Используется также и альтернативная технология - ошиповка стандартным, а не ремонтным шипом в новые отверстия. Однако помните о том, что во всех случаях резина с ремонтными шипами неизбежно будет шумной.