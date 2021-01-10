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10.01.2021 12:49
Рубрика: В мире

Власти Казахстана исключили репрессии против митингующих

Текст: Александр Гусаров

В отношении тех казахов, кто намерен выйти с протестами в связи с выборами депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента), не будут приниматься какие-то репрессивные меры. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать в строгом соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет. Наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством", - сказал Токаев журналистам в воскресенье после того, как проголосовал на выборах депутатов парламента на избирательном участке №58, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что в воскресенье в Казахстане проходят очередные выборы депутатов нижней палаты парламента, а также маслихатов (местных представительных органов). В них участвуют пять партий: Народная партия Казахстана, правящая партия "Нур Отан" ("Свет Отечества"), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село"), Демократическая партия "Ак жол" ("Светлый путь") и партии "Адал" ("Честность"). Для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Мажилис формируется с участием не менее двух партий.

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