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10.01.2021 20:05
Рубрика: ПДД

За отсутствие техосмотра с 1 марта будут штрафовать

Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 1 (8352)
За непройденный техосмотр с 1 марта будут штрафовать. Вступят в силу соответствующие поправки в КоАП. Кроме того, у Госавтоинспекции появится возможность аннулирования диагностических карт, если будет установлено, что техосмотр не проводился. Купить в интернете диагностическую карту станет затруднительно, ведь вступят в силу основные поправки в закон о техосмотре, а также огромное количество подзаконных актов, регулирующих эту сферу.
Проведение техосмотра автомобиля будут контролировать с использованием фотосъемки. Фото: РИА Новости

Штраф за отсутствие диагностической карты составит 2 тысячи рублей. Это не значит, что ее надо возить с собой. Карта будет электронной. Она должна быть оформлена в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО. На бумаге она будет выдаваться по желанию автовладельца. Если на конкретный автомобиль ее не окажется, то водителя или собственника машины оштрафуют.

Фото: iStock
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На техосмотре сделают две фотографии с указанием координат места съемки и времени: перед началом диагностики и по завершении процесса. Координаты места съемки автомобиля должны соответствовать координатам пункта ТО, которые указаны в реестре операторов техосмотра.

Фотографии будут загружаться в ЕАИСТО. Без загрузки первого фото нельзя начать оформлять диагностическую карту. Без загрузки второго - завершить ее оформление. Разница во времени между первой и второй фотографиями в пять минут покажет, что автомобиль диагностику не проходил. Это повод для Госавтоинспекции аннулировать диагностическую карту. Эксперту, оформившему такую карту, будет грозить дисквалификация.

Техосмотр автобусов с 1 марта будет проводиться при участии сотрудника Госавтоинспекции. Автобусы будут проверять по предварительной записи в соответствии с графиком, составленным оператором ТО и согласованным с начальником регионального ГИБДД.

Техническое состояние проверяет эксперт и заносит результаты в сформированную им в ЕАИСТО диагностическую карту. Инспектор ГИБДД проверяет результаты и также подписывает диагностическую картуусиленной квалифицированной электронной подписью.