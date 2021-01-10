Зачем вводят электронные сертификаты вакцинации

С января 2021 года россияне, сделавшие прививку от COVID-19, получают электронные сертификаты вакцинации - увидеть и скачать документ, содержащий QR-код, можно в личном кабинете на портале госуслуг. Вокруг документа много слухов: в соцсетях активно обсуждают, зачем он нужен, будут ли вводиться аналогичные "паспорта" вакцинированных в других странах и не станет ли отсутствие прививки (а значит, и сертификата) препятствием для поездок за границу. "РГ" отправила запросы в минздрав России и штаб-квартиру Европейского бюро ВОЗ, чтобы прояснить ситуацию.

Если у человека есть сертификат вакцинации - это значит, что ему были сделаны оба этапа прививки. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Сейчас в некоторых регионах тем, кто делает прививку от коронавируса, выдают на руки бумажную справку - при этом в каждом регионе форма своя, пояснили "РГ" в министерстве. Но одновременно формируется и федеральный электронный регистр вакцинированных. Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, электронный сертификат вакцинации формируется автоматически у всех, кто прошел оба этапа иммунизации.

"В настоящее время электронный сертификат вакцинации подтверждает факт вакцинации гражданина от новой коронавирусной инфекции. Вопрос применения электронных сертификатов пока прорабатывается", - ответили в минздраве на запрос "РГ".

При этом в Москве, например, власти уже проявили инициативу: пожилые москвичи и студенты получают приглашения на прививку с пометкой, что после вакцинации им разблокируют социальные карты для бесплатного проезда.

В ВОЗ "РГ" пояснили, почему так широко обсуждается возможность оформления электронных документов, подтверждающих вакцинацию. Во-первых, надежный и достоверный регистр вакцинированных нужен "для целей общественного здравоохранения: исследования эффективности вакцин, мониторинга охвата прививками и отслеживания возможных нежелательных явлений после иммунизации". К слову, через тот же сайт госуслуг после прививки можно сообщить о побочных проявлениях, если таковые возникнут - личный маленький вклад в общее дело изучения новой инфекции. Во-вторых, бумажные документы элементарно неудобны: их можно потерять, испортить, подделать, в конце концов.

При этом в ВОЗ напомнили, что в разных странах существуют свои национальные правила, которые привязывают к вакцинации различные стороны жизни граждан. Например, некоторые прививки могут быть обязательными для поступления ребенка в школу, для определенных профессий или мест работы. В Европе, например, с учащением вспышек кори вновь возвращаются к строгому контролю за проведением прививок. По коронавирусной инфекции пока ни готовых решений, ни даже рекомендаций не выработано - ведь мир продолжает бороться с пандемией с помощью самых жестких мер, а для "мирного времени" эпидемиологические правила будут другими.

Вот это мирное время, которое, как обещают нам, мы приближаем с помощью вакцинации, интересует многих. До сих пор никаких "иммунных паспортов" или "сертификатов" в мире не было. Единственный пример, напоминают в ВОЗ - это въезд в некоторые африканские и южноамериканские страны, эндемичные по желтой лихорадке. Тут обязательна прививка.

До сих пор иммунных паспортов в мире не было, за исключением ограничения въезда без прививки в страны, эндемичные по желтой лихорадке

Случай с COVID-19 - беспрецедентный. Болеет весь мир. И как заново налаживать сообщение между странами и континентами, когда инфекция отступит, чтобы не вызвать новых вспышек? Ответа пока нет, хотя возможное введение иммунных паспортов активно обсуждали еще весной.

Однако их введение потребует тщательной проработки ряда важных моментов (если привязывать к ним свободу перемещения). Во-первых, пока точно неизвестно, насколько вакцинация предотвращает распространение инфекции и каков срок защиты после прививки (заявления производителей основаны на исследованиях, которые продолжались менее года, все, что превышает этот срок - это только предположения и прогнозы). Во-вторых, вакцинация только началась, и будет продолжаться долго - производство вакцин не может удовлетворить спрос быстро. Значит, введение "паспортов" может привести к дискриминации непривитых по сравнению с уже привитыми? В-третьих, есть люди, для которых вакцинация опасна по состоянию здоровья. И они прививаться не будут. Как быть с ними? В-четвертых, в разных странах используют разные вакцины. Соответственно, встает вопрос о взаимном "признании" вакцин и прививок. Одним словом, "подводных камней" много, и прежде, чем вводить (или не вводить) иммунные паспорта, нужно на международном уровне снять все эти (и многие другие) вопросы.

Пока же в ВОЗ считают, что "требование о наличии "иммунного паспорта" при совершении международных поездок в настоящее время не считается обоснованным с научной точки зрения и поэтому не рекомендуется ВОЗ… Необходимо также учитывать аспекты, связанные с соблюдением этики, законности и прав человека, которые касаются безопасности личных данных, а также вопросы конфиденциальности медицинских сведений, возможного риска фальсификации, опасных видов поведения, стигматизации и дискриминации".

Что касается международного признания вакцин и прививок, как пояснили в Минздраве России, в мире отсутствуют прецеденты требования вакцинации конкретными вакцинами, зарегистрированными в том или ином государстве, в качестве условия выдачи виз на временный въезд. Общепризнанный международный механизм - это Сертификат профилактических прививок ВОЗ, в который включаются вакцины, преквалифицированные (рекомендованные) всемирной организацией. Для этого препараты, уже допущенные к применению национальными регуляторами, оценивает специальная комиссия. Это делается по запросу производителя. "ВОЗ предоставляет список экстренного применения только в том случае, если вакцина-кандидат удовлетворяет всем установленным критериям, и только в течение ограниченного времени, до получения результатов полного преквалификационного обзора", - сообщили "РГ".

В ВОЗ поступило 15 заявок от производителей вакцин против COVID-19 из разных стран, включая и российский препарат "Спутник V". Пока в список для экстренного использования ВОЗ включила одну вакцину - производства Pfizer/BioNTech. Остальные - в работе. "Мы ожидаем рассмотрения на постоянной основе, которое уже началось, дополнительных препаратов, в частности Sinofarm и AstraZeneca. Мы занимаемся российским препаратом, а также препаратом Moderna и взаимодействуем со всеми другими производителями, у которых есть вакцины, проходящие испытания эффективности", - сообщила руководитель департамента иммунизации ВОЗ, доктор Кейт О'Брайен.

"Одобрение на использование в чрезвычайных условиях и последующая преквалификация вакцин позволяют поставлять вакцины в рамках программ ООН, а также облегчают доступ на зарубежные рынки", - пояснили "РГ" в Минздраве. В министерстве ожидают, что "Спутник V" будет одобрен в первом полугодии 2021 года.

Компетентно

Айдар Ишмухаметов, директор ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, член-корреспондент РАН:

- Паспорта иммунизации существуют и применяются в рутинной практике для эпидемического контроля за распространением инфекционных заболеваний во всех странах. Это вполне обычная практика, ничего нового. В России данные требования к вакцинации определены Национальным календарем профилактических прививок - обязательным и по эпидемиологическим показаниям. Вакцинированным выдаются сертификаты ("паспорта") вакцинации с указанием всех сведений о вакцине.

Внутригосударственное регулирование вопроса обязательной вакцинации применимо для каждой страны: для этого есть национальные требования к медицинским иммунобиологическим препаратам (вакцинам) и их применению у населения. Существуют также требования для въезда в страну, если данная страна признана эндемичной по какому-либо инфекционному заболеванию: въезд могут ограничить для туристов, не сделавших прививки. Это необходимо, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний.

Станет ли необходимой вакцинация против коронавирусной инфекции для международных поездок? На данный момент ВОЗ не рекомендует применение паспортов вакцинации для ограничения межгосударственного перемещения. Насколько мне известно, ВОЗ и ООН рассматривают вопрос о введении в действие электронного сертификата иммунитета (сведений о наличии антител к коронавирусной инфекции). Такой подход не ограничивает в правах людей, переболевших COVID-19 и, кроме того, способствует получению более полной информации о напряженности иммунитета по всему миру.

Что касается международного признания вакцин, хочу отметить, что ВОЗ является международной организацией рекомендательного характера. Национальная система здравоохранения любой страны может принимать или не принимать рекомендации ВОЗ. Но в любом случае национальные требования страны, прописанные в ее законах, будут в приоритете. Вакцина может применяться в стране только если она имеет национальную регистрацию и утверждена к применению регулирующей системой страны.

ВОЗ имеет регламент одобрения вакцины к применению. Это сложный многостадийный процесс - так называемая преквалификация ( оценка всей системы производства и контроля качества производителя, включая оценку национального системы регистрации и контроля обращения лекарственный средств). Преквалификация ВОЗ необходима для поставки вакцин по линии ЮНИСЕФ и ООН в страны мира, где требования ВОЗ принимаются как национальные.

Наш научный центр более 20 лет является преквалифицированным производителем и поставляет вакцину от желтой лихорадки по всему миру. Преквалификация необходима для поставки вакцины на экспорт. Досье на коронавирусную вакцину производства нашего Центра будет передано для прохождения преквалификации ВОЗ после утверждения Министерством здравоохранения России.