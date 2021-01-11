Аэропорт Мадрида возобновил работу после снегопада

Аэропорт Мадрида, приостановивший работу в пятницу вечером из-за снегопада, начал снова отправлять самолеты. Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что воздушная гавань пока не принимает рейсы. "Полное возобновление работы будет постепенным", - цитирует министра РИА Новости. Сейчас авиакомпании составляют новое расписание с учетом ранее отмененных рейсов.

Напомним, мощный циклон "Филомена" обрушился на Испанию в пятницу. В одних районах страны шел сильный снег, в других - осадки были в виде дождя. Ситуацию усугублял ураганный ветер. Жертвами непогоды стали четыре человека.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда заявил, что такого в городе не было последние 80 лет. Синоптики назвали бурю "беспрецедентной с начала этого века".