Распоряжение правительства Республики Алтай от 11 января 2020 года № 1-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:
1) в пункте 1.1 цифры "319" заменить цифрами "316";
2) в подпункте "а" пункта 7.2 цифры "319" заменить цифрами "316";
3) подпункт "з1" пункта 11 признать утратившим силу;
4) пункт 11.2 признать утратившим силу;
5) подпункт "и1" пункта 12 признать утратившим силу;
6) пункт 12.1 признать утратившим силу;
7) в подпункте "к" пункта 14 слова "14 января" заменить словами "28 января".
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин
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