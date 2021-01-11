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11 января 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 11 января 2020 года № 1-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 1.1 цифры "319" заменить цифрами "316";

2) в подпункте "а" пункта 7.2 цифры "319" заменить цифрами "316";

3) подпункт "з1" пункта 11 признать утратившим силу;

4) пункт 11.2 признать утратившим силу;

5) подпункт "и1" пункта 12 признать утратившим силу;

6) пункт 12.1 признать утратившим силу;

7) в подпункте "к" пункта 14 слова "14 января" заменить словами "28 января".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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