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11.01.2021 21:20
Рубрика: Экономика

ЦБ временно запретит продажу начинающим инвесторам сложных облигаций

Текст: Игорь Зубков
Граждане, не обладающие статусом квалифицированных инвесторов, не смогут купить абсолютное большинство сложных облигаций, размер выплат по которым зависит от определенных обстоятельств, а также будут ограничены в возможности приобрести производные финансовые инструменты у банков. Проект указания Банка России об этом опубликован для общественного обсуждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Банк России считает недопустимым продавать гражданам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту", - сообщил Банк России. По мнению регулятора, если люди, не понимающие сути продуктов и инструментов, формируют неверные ожидания и несут потери, это может привести к разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Центробанк встревожен излишней самостоятельностью граждан на бирже

Лишь месяцем ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в письме банкам и брокерам рекомендовала приостановить продажу сложных и рискованных финансовых инструментов гражданам без опыта работы с ними до введения обязательного тестирования на понимание рисков. Теперь Банк России решил ввести прямые ограничения, но они не распространяются на "не рекомендованные" ранее для неквалов торговлю с плечом и комбинированные вклады, где одновременно с заключением договора вклада приобретается инвестиционный инструмент - прямого запрета на них не будет, по крайней мере пока.

Ограничения на покупку сложных облигаций и деривативов будут также действовать в течение периода, пока не заработает механизм обязательного тестирования. Планируется, что оно начнется на полгода раньше изначально установленного срока - в октябре этого года. Тестирование должно позволить начинающему инвестору трезво оценивать свои силы до совершения сделки.

Согласно проекту указания Банка России, профучастники рынка ценных бумаг не смогут предлагать неквалифицированным инвесторам российские или иностранные облигации, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств. Исключением станут бумаги с ипотечным покрытием, а также облигации с купоном не менее 2/3 ключевой ставки, обязанностью эмитента в любой момент выкупить бумагу у владельца за полную стоимость и кредитным рейтингом выпуска или эмитента не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

Кроме того, указание запретит профучастникам предлагать неквалифицированным розничным инвесторам производные финансовые инструменты, если договоры заключаются не на организованных торгах.

Инициативы ЦБ РФ связаны с интересом граждан к инвестициям в финансовые инструменты на фоне снижения ставок по депозитам. Так, за 11 месяцев 2020 года брокерские счета на Московской бирже открыли 4,2 млн человек, то есть больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Драйверами этого процесса стали крупнейшие банки, которые активно предлагают гражданам не только классические инвестиционные инструменты, но и сложные продукты.

Указание Банка России вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Замечания к проекту принимаются до 24 января.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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