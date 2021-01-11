Правительство и минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и розничном рынках. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, рост розничных цен на 92-й бензин в России в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции (4,9%, по предварительным расчетам Росстата). В течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте."Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате его действия в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции", - сказал Новак. Аналогичное заявление сделали в пресс-службе минфина, где подчеркнули, что наблюдаемый рост оптовых цен на топливо будет сглажен в течение месяца-двух благодаря действию демпфирующего механизма.

"Основным фактором роста оптовых цен на бензин является рост экспортной альтернативы, но введенная с начала 2019 года демпфирующая надбавка компенсирует 68% от этого роста, - сказал главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. Он уточнил, что если оптовая цена автобензина Аи-92 в портах Северо-Западного федерального округа будет ниже базовой цены 56 300 рублей за тонну, то за стабильность цен платят компании, при превышении - бюджет. В целом демпфер сдерживает рост как оптовых, так и розничных цен. Базовая цена ежегодно индексируется на 5%, что превышает рост розничных цен на автобензин. Это создает дисбаланс, и темп индексации базовых цен для расчета демпфера должен быть уменьшен. Тем не менее и при его текущих параметрах рост цен АЗС в 2021 году не превысит инфляции, считает эксперт.