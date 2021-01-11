"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное

В "Российской газете" прошел "Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Публикуем главные новости из него.

Как школы будут восполнять пробелы в знаниях? Могут ли продлить учебный год на лето?

- Мы всем регионам давали рекомендации по корректировке учебных планов, чтобы ни в коем случае не понизилось качество образования. Изменение учебного плана - это должно быть решение школы, педагогического коллектива. Главный принцип: ученики должны полноценно освоить образовательные программы. Но при этом важно не допустить превышения образовательной нагрузки. Хороший пример - Москва: столичный департамент образования разработал целую программу помощи школам и школьникам в ликвидации возможных пробелов в знаниях. Мы продолжаем методическую поддержку каждого региона, регионы плотнее работают с календарным графиком системы образования, и надо сказать, что меры приносят результаты. Везде это индивидуальный подход, исходя прежде всего из эпидемиологической обстановки. Москва, например, немного продляет каникулы, но сразу несколько регионов выходит из новогодних каникул, возвращая полное очное обучение во всех классах. И это тоже результат взвешенных и своевременных мер, принятых регионами ранее для контроля за здоровьем в образовательной среде.

Про оборудование школ новой техникой

- В рамках нацпроекта "Образование" 33 тысячи школ будут обеспечены необходимым компьютерным оборудованием. Это три четверти от всех школ страны. До конца 2021 года все школы страны планируется подключить к высокоскоростному интернету, 100 мегабит - для городской школы и 50 мегабит - для сельских школ.

Также в рамках национального проекта мы обеспечим все сельские школы, а это 27 тысяч школ, оборудованием для преподавания предметов естественно-научного цикла.

Про цифровую образовательную среду

- Цифровая образовательная среда (ЦОС) - это помощь, усиление традиционной системы образования. В нее входит отечественная система видео-конференц-связи. Мы назвали ее "Сферум". Второй важный компонент ЦОС - это социальная сеть. третий - это электронные верифицированные учебные материалы в помощь учителю. Мы никогда не планировали и не планируем заменить традиционные уроки дистанционным обучением.

Про образовательный контент

- Библиотека верифицированного контента и сервисов ЦОС будет состоять из двух блоков. Первый - бесплатный и общедоступный контент по всей школьной программе, разбитый по классам, темам, уровням сложности в помощь ученикам и учителям. Там будут задания с возможностью автоматической проверки, видеоматериалы, интерактивные презентации. Второй блок - это высокотехнологический "опциональный", то есть дополнительный контент от представителей EdTech-индустрии. Он будет размещаться в специальном разделе - Маркетплейсе. Весь этот контент в обязательном порядке пройдет экспертизу.

Про соцсеть для учеников и учителей

- Это часть большой платформы для обучения и коммуникации, которую мы делаем на базе "ВКонтакте". Как уже говорил, она будет называться "Сферум". Она будет легкой и понятной в использовании. В "Сферуме" есть чаты, личные страницы учащихся и учителей, актуальные новости (школьные, федеральные "из первых уст"). Школы, классы, ученики и учителя смогут создавать свои группы и паблики для общения, для того, чтобы делиться образовательными интересами.

Про "цифровую биографию" школьников

- Речь идет прежде всего об электронном портфолио, которое учитывается при поступлении в высшие учебные заведения. Будут учитываться все победы в олимпиадах, конкурсах, другие внеучебные достижения. Раньше выпускники приносили в вузы огромные пачки разных дипломов и сертификатов, чтобы подтвердить свое право на дополнительные баллы ЕГЭ. Сейчас все это будет храниться в электронном виде. В пару кликов каждый ученик может сформировать свой "портфель" успехов и предоставить его в вуз. Кроме того, мы планируем внедрить механизм корректировки успешности школьника по анализу его "цифровой биографии". Пройденные уроки, отметки, глубина изучения тем, сложность выполненных заданий, результаты ГИА, олимпиад, чемпионатов WorldSkills - вся эта информация будет собираться и анализироваться. Анализ больших данных позволит школе построить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ученика.

Про нормы использования гаджетов в школах

- Есть соответствующие нормы, установленные Роспотребнадзором. Общая продолжительность использования компьютера на уроке не должна превышать для детей 1-2-х классов - 20 минут, 2-4-х классов - 25 минут, 5-9-х классов - 30 минут, 10-11-х классов - 35 минут. И в этих нормах школы должны работать.

Интерфейс и контент информационных систем, которые сейчас создаются, будут адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья: будут субтитры, бегущая "новостная" строка, возможности для голосового ввода. Кроме того, Цифровая образовательная среда позволит детям, находящимся на длительном лечении и надомном обучении, подключаться к урокам по видео.

Про общие требования к работе школьных столовых

- Это будут рекомендации, разработанные на основе позитивного опыта, который уже есть в регионах. Для школ разного типа они, конечно, будут отличаться.

Про новую систему аттестации педагогов

- Сегодня, чтобы пройти аттестацию, учитель собирает огромный комплект документов, а сама процедура очень субъективная. Мы же планируем внедрить единые федеральные оценочные материалы, которые будут проверять предметные, методические, психолого-педагогические и коммуникативные компетенции учителей.

Мы хотим сделать этот процесс простым для учителя и прозрачным. Чтобы аттестацию можно было пройти прямо на рабочем месте, в два клика, без дополнительных препятствий.

В рамках нацпроекта "Образование" в 2021 году будем выстраивать единую систему научно-методического сопровождения профессионального развития педагогов. Школы, педагогические колледжи, вузы, институты повышения квалификации - все должно работать в единой системе. Создаем Федеральный реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования для педагогов. Координировать всю работу будет Федеральная академия Минпросвещения.

Про федеральные педагогические вузы

- Мы выстраиваем единую систему подготовки учителей, начиная с профильных классов в школах. Планируем открыть порядка 5 тысяч профильных педагогических классов. Приближаем педагогические вузы к реальной практике. Сейчас каждый регион уже отбирает школы, где, начиная с третьего курса, будущие учителя будут проходить практику.

В рамках нацпроекта "Образование" все педагогические вузы будут оснащены оборудованием, которое используется в школах. Каждый наш педагогический университет в течение двух лет получит оборудование для педагогических "Кванториумов" на сумму порядка 20 миллионов рублей.

Про новые школьные стандарты

- Проекты ФГОС доработаны. Сейчас они находятся на рассмотрении межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования под председательством вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой и помощника президента РФ Андрея Александровича Фурсенко. В случае одобрения проектов ФГОС рабочей группой они могут быть утверждены в конце февраля - начале марта 2021 года.

Про снижение бюрократической нагрузки на учителей

- Мы подписали совместное письмо с руководителем Рособрнадзора о снижении бюрократической нагрузки на учителя. Оно четко регламентирует, какие документы должен заполнять педагог. Это основная образовательная программа для каждого из уровней общего образования, журнал учета успеваемости, журнал группы продленного дня и материалы личного дела обучающихся.

Ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя. Никакие остальные бумажки отвлекать учителя от работы не должны. Поэтому мы будем эту ситуацию мониторить, смотреть, как эти рекомендации выполняются. Если возникают ситуации у учителей о дополнительной нагрузке, дополнительных каких-то отчетах, обязательно сообщайте нам на "горячую линию": +7 (800) 200-91-85. Мы будем разбираться и поправлять руководителей, если эти рекомендации нарушаются.

Про Всероссийскую олимпиаду школьников

- Мы готовимся к проведению Всероссийской олимпиады школьников в очном режиме. Готовим приказ о сроках и местах ее проведения, но окончательное решение зависит от эпидемиологической ситуации. В этом году хотим использовать механизмы ЕГЭ при защите заданий от утечек, повысить ответственность организаторов на всех уровнях.

Про строительство школ

- В рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году построено и введено более 270 школ на 169 тыс. мест. Построено более 828 детских садов на 122 тыс. мест.

С 2021 по 2024 год будет построено еще почти две тысячи новых современных школ на 1 млн 200 тыс. мест для детей. Это на 500 школ больше, чем планировалось. Кроме того, в 2021 году мы построим 767 детских садиков на 112 тыс. мест.

Про воспитание

- С 2021 года в составе нацпроекта "Образование" появляется федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ". Обращаясь к родителям и педагогам, хочу сказать, что в новом году задача всех ключевых программ развития образования, включая национальный проект "Образования", - это и создание новых возможностей, и повышение эффективности, доступности и качества тех возможностей, которые уже имеет отечественная система образования.

Юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне закончился, но в рамках воспитательной работы мы продолжим патриотические конкурсы, проекты. Построим систему воспитания так, чтобы, с одной стороны, школьникам было интересно, а с другой стороны, они не забывали про подвиги наших отцов и дедов. Мы продолжим конкурс детских сочинений о войне "Без срока давности".

Полный текст "Делового завтрака" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым читайте здесь.