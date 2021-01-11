Фазель заявил о давлении на ИИХФ по поводу проведения ЧМ в Беларуси

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о политическом давлении из-за проведения чемпионата мира в Беларуси.

В понедельник глава Международной федерации хоккея Рене Фазель в Минске провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. После нее он рассказал журналистам о том, что на него оказывается огромное давление из-за проведения чемпионата мира 2021 года в этой стране.

Фазель отметил, что он не считает уместным смешивать спорт и политику.

"Мы очень рады присутствовать сегодня, чтобы обговорить эту ситуацию. Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику", - цитирует Фазеля БЕЛТА.

Глава ИИХФ отметил, что спорт призван объединять народы, а не разъединять их.