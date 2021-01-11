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11.01.2021 23:19
Рубрика: В мире

ФБР узнало о подготовке акций протеста по всей стране

Текст: Юрий Когалов
Фото: Brendan SMIALOWSKI / AFP Фото: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Фото: Brendan SMIALOWSKI / AFP

ФБР ожидает, что в ближайшие дни по США прокатятся волны акций протеста. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала ABC News Аарон Катерски, получивший доступ к внутренним документам спецслужбы.

Фото: Леонид Радзиховский/РИА Новости
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Согласно данным ФБР, некая вооруженная группа людей планирует устроить акции у зданий законодательных собраний во всех 50 штатах. Протесты будут проходить вплоть до дня инаугурации избранного президента Джо Байдена (20 января).

Участники этой группы предупредили, что если конгрессу удастся принять резолюцию об отстранении от власти действующего президента США Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции, в стране произойдет "восстание", будут захвачены все административные здания.

6 января сторонники Трампа уже взяли штурмом Капитолий. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Демократы воспользовались этим поводом для того, чтобы попытаться в очередной раз объявить импичмент президенту. Как ожидается, соответствующая резолюция будет вынесена на голосование в Палате представителей в среду. Предпринятая сегодня попытка обратиться к вице-президенту США Майку Пенсу с требованием применить 25-ю поправку к конституции США и отстранить Трампа от власти провалилась. Республиканцы заблокировали принятие соответствующей резолюции. Но этот вопрос может быть поднят еще раз во вторник.

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