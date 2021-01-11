Республиканцы заблокировали резолюцию об отстранении Трампа по 25-й поправке

Конгрессмены-республиканцы заблокировали резолюцию об отстранении президента США Дональда Трампа по 25-й поправке, которая рассматривалась сегодня в Палате представителей. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на председателя палаты Нэнси Пелоси.

Демократы намеревались обратиться к вице-президенту США Майку Пенсу с требованием применить 25-ю поправку к конституции США и отстранить Трампа от власти. Они предложили одобрить инициативу единогласно без проведения поименного голосования, однако республиканцы не согласились с этим и заблокировали принятие соответствующей резолюции.

По словам Пелоси, "это позволит действующему президенту продолжать вести свою подстрекательскую деятельность". Поступок республиканцев она назвала "соучастием в создании угрозы США, разрушении демократии".

Несмотря на сегодняшнюю неудачу, демократы намерены продолжать добиваться отставки Трампа. Так, резолюция об импичменте президента США будет вынесена на голосование в среду.

Как уже писала "РГ", действующего главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками, произошедшими на прошлой неделе в Капитолии после его выступления перед толпой. В резолюции отмечается, что выступления Трампа "поставили под угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственных институтов". "Трамп поставил под угрозу целостность демократической системы, помешал мирной передаче власти и поставил под угрозу равноправную ветвь правительства. Тем самым он предал оказанное ему доверие как президенту, нанеся очевидный вред народу Соединенных Штатов", - говорится в документе, содержание которого стало известно местным СМИ.