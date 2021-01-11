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Рубрика: В мире

Палата представителей представила проект резолюции об импичменте Трампа

Текст: Юрий Когалов
Палата представителей Конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу. Как передает телеканал CNN, в нем действующего главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками, произошедшими на прошлой неделе в Капитолии после его выступления перед толпой.

Авторы документа обращают внимание на неоднократные заявления Трампа о том, что именно он выиграл президентские выборы в США, особо выделяется его речь от 6 января. В резолюции отмечается, что эти действия "поставили под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их правительственных институтов". "Трамп поставил под угрозу целостность демократической системы, помешал мирной передаче власти и поставил под угрозу равноправную ветвь правительства. Тем самым он предал оказанное ему доверие как президенту, нанеся очевидный вред народу Соединенных Штатов", - говорится в резолюции.

Фото: AFP/JEFF KOWALSKY
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Как отмечает CNN, подготовка этого документа является первым шагом демократов к проведению на этой неделе голосования по импичменту. Таким образом, Трамп станет первым президентом в истории страны, которому импичмент будет объявлен уже во второй раз. Как ожидается, это произойдет в среду, впрочем, точных сроков пока никто не называет.

В настоящее время демократы ожидают ответа от вице-президента Майка Пенса, которого призывают воспользоваться 25-й поправкой к Конституции и объявить президента неспособным выполнять свои обязанности.

По данным телеканала, многие республиканцы рассматривают возможность поддержки импичмента.

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