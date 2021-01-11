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11.01.2021 12:46
Рубрика: Общество

Гинцбург: Уникальный штамм коронавируса наверняка есть в России

Текст: Ирина Невинная
Свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, также наверняка можно обнаружить и в России, но пока его не выявили, считает глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы", - цитируют Гинцбурга РИА Новости.

Фото: iStock
Новый штамм коронавируса обнаружен в девяти штатах Америки

По его словам, "британский" штамм выделяют там, где работают британцы. В свою очередь, в России "давно должен был быть выявлен новый штамм" из-за большой территории и численности населения, считает Гинцбург. Однако, поскольку в России секвенируют меньше образцов вируса, чем в Великобритании, этого пока не произошло, отметил ученый.

Вчера, 10 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зарегистрирован первый случай британского штамма коронавируса - его обнаружили у нашего соотечественника, который вернулся из Великобритании.

Напомним, общепризнано, что британская разновидность коронавируса на 50-70% более контагиозна, и сейчас ее нашли уже во многих странах. Поэтому появление этого штамма может привести к росту заболеваемости и в нашей стране. Меры защиты от него прежние, отмечают в Роспотребнадзоре: маски, дистанция, уменьшение контактов.

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