Инфекционист назвала способ остановить распространение COVID-19

Вакцинация позволит остановить распространение коронавирусной инфекции, но только при одном условии - если за короткий срок привить 3/4 населения Земли.

"Если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим", - заявила Ирина Шестакова, президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций. По ее словам, нужно использовать опыт борьбы с гриппом. Только так можно быстро создать иммунную прослойку в обществе.

Ранее телеведущая Елена Малышева поделилась мнением, что прививки от COVID-19 в первую очередь необходимы людям с ожирением и диабетом, особенно тем, кто старше 50 лет. "Риск попасть в реанимацию у них в два раза выше, чем у остальных. А риск умереть от коронавируса выше на 50 процентов", - отметила она. А вот детям вакцинироваться не нужно. "Все вакцины от коронавируса показаны лицам с 18 лет", - напомнила Малышева.