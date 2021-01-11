Итальянский выпуск "Вечернего Урганта" побил рекорды по просмотрам

"Вечерний Ургант" стал миллионером. То есть - безусловным рекордсменом по просмотрам в Сети. За новогодние каникулы его на официальном канале и сайте Первого канала посмотрели 6,8 млн человек, а в соцсетях программа получила 9,5 млн просмотров. Для этого ведущим и участникам программы потребовалось всего лишь... заговорить на итальянском языке. Во всем выпуске практически нет русских слов. Разве что имена и названия.

Да-да, многие были удивлены, увидев в новогодней телепрограмме незнакомое сочетание слов "CIAO, 2020!" рядом со знакомым - "Вечерний Ургант". Стало ясно, что авторы что-то задумали, но что именно? Оказывается, у них не было настроения отмечать привычными шутками тяжелый уходящий 2020-й год. Они чуть было не впали в меланхолию, но вдруг пришла спасительная итальянская идея. В итоге все в шоу - песни, реплики ведущих и гостей, грим, манера держаться - отсылало к Италии. Стране, к которой в России никто не относится равнодушно. Даже говорят, что русские и итальянцы близки про темпераменту.

Любопытно, что успех шоу в интернете в итоге обеспечили не только русскоязычные зрители, но и итальянцы. Главные итальянские СМИ вышли с восторженными рецензиями и откликами на программу, а Ивана Урганта - в этом выпуске он превратился в Джованни Урганти - назвали российским Джимми Фэллоном и Дэвидом Леттерманом.

"Шедевр комедии на полпути между Drive in и Disco Ring с атмосферой семидесятых и восьмидесятых сразу же занесен в число самых просматриваемых видео на YouTube. Гротескная сатира, но прежде всего большое признание в любви к Италии и к нашей местной мелодичной песне", - писала La Repubblica

"Самое смешное шоу конца года теперь можно увидеть на YouTube, оно называется "Ciao, 2020!" и представляет собой отличную пародию на итальянскую эстраду 80-х. Оно транслировалось на Первом канале и стало образцом осознанной пародии на trash TV. "Ciao, 2020!" - комическое шоу, особенность которого в том, что все участники говорят по-итальянски. Порой эта пародия поднимается до настоящих высот: реклама, множество стереотипов и клише нашей страны (стихотворение о матери, Венеции, озере Комо, открытка с Везувием и, конечно же, феттучини, ригатонни, спагетти), запоминающееся исполнение "Mamma mia" Ricchi e Poveri в исполнении техно-поп", - цитата из Corrierre Della Sera.

"Единственный настоящий итальянский Новый год на телевидении - шоу Ивана Урганта. И если вы о нем не слышали, тем хуже для вас. В России он звезда, без излишнего почтения к авторитетам, в нем есть что-то от молодого Леттермана. Иван заранее отметил новогоднюю ночь на Первом сенсационным шоу "Ciao, 2020!" - своеобразным фестивалем Сан-Ремо в формате, где в образе воображаемого дирижера Джиованни Урганти представил в макаронном стиле певцов, вдохновленных нашими 80-ми", - строки из La Libero Quidiano.

Одна из наиболее громких публикаций была у агентства AGI (Agenzia Italia): Как объяснить любовь русских к тому периоду итальянской музыки? Во времена СССР это было понятно: в 1983 году первый финал фестиваля в Сан-Ремо, транслируемый по телевизору, открыл окно в Европу, пробивая железный занавес простыми мелодиями, легкими для напевания текстами, такими как "Мама Мария", не случайно перепрофилированный в "Ciao, 2020!". Все это в сочетании с исторической страстью русских к Италии привело к тому, что такие персонажи, как Аль Бано и Ромина, Тото Кутуньо или Риккардо Фольи, стали почти героями… Тем, кто задается вопросом, почему сегодняшняя Россия все еще смотрит на Италию сквозь призму 80-х, режиссер документального фильма "Истинные итальянцы" Марко Рафаини: "Помимо ностальгии, нынешний образ страны в том числе складывается под вилянием звезд тех лет, что и сейчас выступают на территории бывшего СССР и поют в том же стиле".

Представители AGI также взяли интервью у Урганта. И вот что он сказал: "Челентано остается именем, которое все знают и сегодня в России. Позже появились артисты, которые и до сих пор здесь выступают - Аль Бано, Пупо, Maria Bazar. В новогоднюю ночь я хотел принести на Первый канал сюрреалистический фестиваль песни, в стиле немного Сан-Ремо, немного Drive In, полностью на итальянском языке. Уверен: мужчины с длинными волосами, сильно накрашенные женщины, синтезаторы и драм-машины никогда не будут лишними в мире".

Итальянский Rolling Stone написал о том, что "2020-й рисковал войти в историю как один из самых печальных, с пустыми дискотеками и сиротскими телешоу на площадях. Но в последние часы года в социальных сетях и в чатах слова "CIAO, 2020!" начали принимать совсем иной смысл: не "Прощай, меланхолия!", а с хештегом "Приехал с холода". Что принесло в итальянскиe дома 50 минут чистого удовольствия и восторга".

Наш "Джованни Урганти" ответил на вопросы и этого престижного издания. И вот один из ответов: "Судя по комментариям на YouTube, итальянских зрителей становится все больше. Хотел бы поблагодарить их за то, что они переводят комментарии на русский с помощью Google-переводчика. Думаю, что это звучит так же восхитительно, как наши песни на итальянском. С гордостью сообщаю, что ни один итальянец не участвовал в постановке "Ciao, 2020!"