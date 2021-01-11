Кабмин поддержал запрет второго гражданства для чиновников

В конце ноября Владимир Путин внес данные поправки в развитие норм Конституции. Правительство РФ поддерживает проект федерального закона, следует из текста официального отзыва кабмина.

Документ вводит ограничение для государственных и муниципальных служащих. Если через полгода после вступления закона в силу чиновники не представят документы, подтверждающие прекращение иностранного гражданства или права на постоянное проживание за рубежом, они будут уволены. Это касается и ряда военнослужащих.

В случае принятия поправок тем, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство, будет запрещено занимать посты, на которых есть допуск к гостайне.

Ранее значение поправок объяснил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, граждане России должны быть уверены, что при реализации государственной политики и принятии судьбоносных для страны решений чиновники не находятся под влиянием зарубежных "доброжелателей" и не действуют в интересах другого государства. "Внесенные президентом в Госдуму поправки позволят создать в сфере государственного управления России дополнительную защиту от давления извне", - резюмировал Пискарев.