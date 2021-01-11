Как изменились цены на британские товары после Brexit

Европейские граждане, а также граждане Великобритании, проживающие в ЕС и покупающие товары у британских компаний, начиная от мебели и заканчивая кормами для домашних животных, стали получать счета на оплату НДС и таможенных пошлин. Все это означает, что жителям Европы товары из британских магазинов и от товаропроизводителей перестали поставляться на континент по прежним ценам. Точно так же изменились и правила торговли после Brexit.

"Мы купили у Next полку за 47 евро для нашей ванной комнаты, - сказал Том Бейли, который живет в Марселе. - Утром нам должны были ее доставить, однако мы получили требование заплатить импортную пошлину на сумму более 30 евро. Это стало для нас полной неожиданностью ". Жителю Франкфурта, заказавшему велосипедную форму у британской компании, было направлено требование о налогах и сборах на сумму в 102 евро, в то время как покупательнице из Нидерландов пришлось заплатить дополнительные 40 евро за две пары аналогичной формы, заказанной в январе. В чем фокус? В том, что 1 января 2021 года Британия вышла из Евросоюза.

Крис Хиксон, бывший эксперт по логистике и экспедированию грузов, живущий во Франции, сказал, что многие люди, вероятно, были удивлены неожиданными наценками. Вероятно, они полагали, что соглашение о беспошлинной торговле, заключенное между Великобританией и ЕС, означает, что никаких дополнительных сборов не будет. "К сожалению, тарифы - это не то же самое, что таможенные пошлины, - сказал Хиксон. - Таможенная пошлина - это сбор, который необходимо уплатить за ряд товаров импортируемых в ЕС из стран, не входящих в Европейский таможенный союз. К этим странам относится теперь и Великобритания."

Европейские покупатели, заказавшие деликатесные продукты из прославленного своей изысканной гастрономией лондонского магазина Fortnum & Mason, получили ответ, что, "к сожалению, они в настоящее время не могут отправлять какие-либо продукты в европейские страны из-за ограничений, предписанных Brexit".

Были разочарованы и клиенты сети универмагов John Lewis, чьи товары пользуются большим спросом у британских граждан, проживающих в Евросоюзе. До декабря минувшего года ритейлеры предлагали доставку в ЕС многих товаров, продаваемых через свой веб-сайт. Однако сегодня любого, кто запрашивает доставку в Европу, встречает страница, на которой черным по белому написано: "Мы больше не принимаем заказы на международную доставку". Житель Франции Дэвид Мартин переключил свои традиционные заказы корма для собак с британской компании Zooplus на ее ирландский сайт после того, как ему сказали, что британская платформа больше не принимает заказы с континента.

Однако переплачивать за товары нынче приходится и британцам. Крупнейший онлайновый ритейлер Amazon теперь автоматически добавляет в своем британском вебсайте импортные пошлины к заказам из континентальной Европы. В ряде случаев это почти удваивает стоимость целого ряда товаров. Постбрекситовская жизнь подорожала. Не ждали?